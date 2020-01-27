HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız"

İçişleri Bakanı Soylu: "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 00:03 | Son Güncelleme

"Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak" - "Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ortak bir deprem hattı oluşturacaklarını belirterek, "Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak." dedi.

Soylu, CNN Türk canlı yayınında, Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'nin her noktasından bölgeye yardımlar geldiğini belirten Soylu, yardımların AFAD koordinesinde dağıtıldığını söyledi.

Bazı belediyelerin yardımlarının kabul edilmediği yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine Soylu, meseleyi başka yönlere çekmek isteyen insanların olduğunu ifade etti.

Bakan Soylu, "Yardımlar şu ve bu partilere gidiyor.' İnsan Allah'tan korkar. Biz vicdanı körelmiş insanlar mıyız? Bu tartışmalara girmek istemiyorum. Birtakım kötü düşünceler, kötü duygular gönlümüzü de karartmaya yöneliktir. Karartmadan işimize bakalım, yolumuza devam edelim." diye konuştu.

Depremin ardından sosyal medyada yaşanan dezenformasyona değinen Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlar birimlerinin bu konuda çalıştığını ve hukuk üzerinden de gereğinin yapılacağını söyledi.

- "Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız"

İstanbul'da yaşanan depremden sonra defalarca GSM operatörlerinin temsilcileriyle bir araya geldiklerini ve en son 20 gün önce görüştüklerini anlatan Süleyman Soylu, "Ortak bir deprem hattı oluşturacağız. Bunu tüm telefonlara yükleyeceğiz. Mümkünse de bundan sonra satılan bütün telefonlarda bu uygulama otomatik olarak olacak. Normal konuşmanın hattını engellemeyecek. 4 operatör çok yakın zamanda yapacaklar, buna çalışıyorlar. " ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, "Yıkılan binaların müteahhitlerine ne olacak? Bunlar nasıl tespit edilecek? Bu kişiler cezasız mı kalacak?" sorularına, "Akan gözyaşını karşılıksız bırakmayız. Hukuk da bırakamaz zaten. Bizim görevimiz tespit etmek hükümet olarak. Hiçbir vatandaşımızın endişesi olmasın." cevabını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı İzmir'de zincirleme kaza: 3 yaralı 
Seydikemer’de orman yangını: 2 dönüm alan yandıSeydikemer’de orman yangını: 2 dönüm alan yandı
Pasaport nereden alınır?Pasaport nereden alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Elazığ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak bir deprem hattı

En Çok Okunan Haberler

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Sıla'ya tepki yağdı! Deprem oldu haberin var mı?

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

F.Bahçe'den flaş açıklama

F.Bahçe'den flaş açıklama

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Elazığ depremi öncesi paylaşımları gündem oldu, soru yağmuruna tutuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

AFAD depremin son bilançosunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği'nden gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu, Elazığ'da yaşananları anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Bakan Soylu canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Deprem bölgesinde son durum! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Güleda Cankel'in öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Güleda'nın öldürülmeden 12 saat önce polise verdiği ifade ortaya çıktı

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları anlattı: Babası bir kahramandı

'Oradaki baba da bir kahramandı!'

Prof. Dr. Cenk Yaltırak: İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün yer bilimleri projelerini finanse edersiniz

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.