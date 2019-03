"Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle, ekonomik saldırılarla bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular"

Mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Büyümesin diye, darbe yaptılar. Bu ülkede başbakan astılar. Darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecede yüzde 8 binlik faizlerle ekonomik saldırılarla bizi Amerika’dan, Avrupa’dan parmak sallayarak bizi küçük görerek bizi hakir görerek, bizi küçümseyerek on yıllardan beri bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular. Kah, bir gün dediler ki ‘siz köylüsünüz, bu ülkeyi siz yönetemezsiniz’. Kah, bir gün değerlerimize saldırdılar, kutsallarımıza, kıyafetimize. Bir annenin iki evladının, birisinin başı açık, birisinin başı örtülü. Onları bir birinden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkede hastanelerde 5 dakika doktoru bize göstermeyi imkansız bir olay olarak anlattılar . Böyle yaşattılar. Hastanelerde insanlarımızı rehin aldılar. Yapmadıkları kalmadı. Türk Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, başı açık başı örtülü, laik dindar, bu ülkenin insanlarını hep birbirine düşürdüler. Yeter ki, ufka bakmayalım. Hep ayağımızın ucuna bakalım. Geleceği görmeyelim. Geleceğe ait bir plan yapmayalım. Güçlü bir Türkiye’ye bir adım atlayalım diye on yıllardır, her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya’daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Hiç yakamızdan düşmediler. İstemediler, Türkiye yarınlarına umutla baksın, güçlü bir Türkiye olsun. Yerli üretsin. Milli üretsin. Etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin, barış getirsin. Hiç bunu istemediler. Bize ’siz bu ülkeyi yönetemezsiniz’, ’50 gramlık oy pusulasıyla belki iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız’, ’vesayet bizde, bu ülkeyi biz yönetiriz’ diye dışarılardan sürekli destek alıp bu ülkenin insanını ezmeye çalışanlara karşı Allah sizden razı olsun ki şunu milletime şükranlarımı ifade etmek için söylüyorum ki, siz onlara ’biz iktidar oluruz, muktedir oluruz’ dediniz. Evet, Allah’ıma şükürler olsun bugün milletim haykırıyor, ’hem iktidar biziz, hem muktedir biziz’ diyor