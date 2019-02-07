İçişleri Bakanı Soylu: “PKK/PYD ile DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırı engellendi”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırıyı engelledik, bu saldırı girişimi kamuoyuna yansıtılmadı” dedi. İçişleri Bakanı Soylu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir dizi temaslarda bulundu. KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Soylu, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında veri paylaşımı ve göç konularında işbirliği içeren protokolleri imzaladı. Türkiye ve yavru vatan KKTC ile kardeşlik binasına bir tuğla daha ilave ettiklerini belirten Soylu, “Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır. Bunu burada benim söyleme mükellefiyetim var. Yarım yüzyılı aşkın süredir türlü baskılara direnerek öz varlığını korumayı bilen Kıbrıs Türkü de bu asil davanın adeta tecessüm etmiş, ortaya çıkmış halidir” diye konuştu. Soylu, KKTC’nin asla yalnız olmadığını hatırlatarak, Türkiye ve KKTC’nin sarsılmaz birlikteliğinin süreceğini belirtti. 21. yüzyıl içerisinde Türkiye’nin sıçramalar kaydettiğinin altını çizen Bakan Soylu, “Türkiye birçok ülkeye bilgi, tecrübe ihraç ediyor” şeklinde konuştu. KKTC’de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’nin kurulmasına yönelik çalışmaların planlamalar kapsamında ilerlediğini söyleyen Soylu, KKTC’nin bu sistemin meyvelerini güvenlik konusunda yakın zamanda alabileceğini dile getirdi.

"PKK/PYD ile DEAŞ tarafından gerçekleştirilmek istenen bir saldırı engellendi"

Terör örgütleri PKK/PYD ile DEAŞ’ın Türkiye’ye yönelik gerçekleştirmek istedikleri saldırıyı engellediklerini belirten Soylu, bu saldırı girişiminin kamuoyuna yansıtılmadığını aktardı. Soylu, “Ama Amerika’ya sorsanız DEAŞ ile PKK/PYD bir araya gelir mi? Geliyor işte. Ortak menfaat para. Birlikte petrol paylaşıyorlar, birlikte terör de paylaşıyorlar. Bu konular bizim ve dünya için vazgeçilmez ve ihmale alınmayacak önemdedir” dedi.

KKTC İçişleri Bakanı Baybars ise protokol imza töreninde iki ülke açısından işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda yakın iki komşu ülkenin yardımlaşabilmesi için veri akışının sağlanabilmesi, uluslararası suçlarla ve göçle mücadelede için büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Baybars, KKTC’de suçların önlenmesi ve Türkiye’deki güvenliğin sağlanması için her türlü iş birliğinin önemli bir adım olduğunu söyledi.

Bakan Baybars, KKTC’ye giriş çıkışlarda sakıncalı kişilerin tespit edilmesinde, uluslararası göçle mücadelede ciddi anlamda adım atacaklarını belirterek, "Hem teknik, hem adli hem de idari iş birliği yapabileceğimiz iki protokol imza ediyoruz. Bu protokolün ülkemizin güvenliği açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülke güvenliği için çok önemli olan bu adımların hem iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokolleri imzalayan Soylu ve Baybars, birbirlerine hediye takdim etti. Soylu, Türkiye’de de kadın bir İçişleri Bakanı görme temennisinde bulundu.

