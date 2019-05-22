İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftar programında 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı konuşmada, “Sandıkların yüzde 90’ınını açtırabilme fırsatına sahip olsaydık, belki Türkiye 23 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine gerek duymayacaktı” dedi. 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi seçim çalışmalarını İstanbul’da sürdüren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir otelde verdiği iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi. Salona giriş yapan Bakan soylu, masaları tek tek gezerek, vatandaşlarla sohbet etti. “Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin tam karşısıdır”

İftar sonrasında konuşma yaparak muhalefeti eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda da söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi’nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız. Çünkü yıllarca bu memleketi üstü açık bir bakışla, elitist bir bakışla ve aynı zamanda ’siz anlamazsınız’ diyen bir bakışla beraber başka bir noktaya getirdiler. İktidarlarsa ötekileştirdiler. Muhalefetse bizi beğenmediler, yıllarca vesayet sistemiyle iktidarları gizli elinde tuttular. Ne zaman vesayet sistemi ellerinden gitti, bu sefer oyunu bozmaya, evi yıkmaya ve Türkiye’nin dışında ne kadar unsur varsa onlarla işbirliği yaparak bu ülkenin huzurunu kaçırmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Onlar için kimlik ve anlayış hiçbir zaman önemli olmadı. Yaptıkları tek şey, kendileri dışında bu ülkeyi kimsenin yönetmesine reva görmemeleri oldu” dedi.

“Verileri kopyalamak ne devlet adamlığına, ne ciddiyete yakışır”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerini kopyalamasının güvene yakışmadığını kaydeden Bakan Soylu, “Ben İçişleri Bakanıyım. İçişleri Bakanlığı bugün tüm ülkedeki istihbaratı kendi içinde tutar. Ben İçişleri Bakanlığına geldiğimde bir CD verip hem jandarma hem de emniyet istihbarattaki arkadaşlarıma şu CD’lere şuradaki istihbaratları koyun da ben kasama koyayım desem bana yakışır bir davranış olur mu? Bu ülke bana namusunu emanet etmiş, bu devlete bana mahremini teslim etmiş. Ne yapmalıydım yani o istihbaratları alıp bir kasaya mı koymalıydım. Çocuk yürüyüşünden belli olur. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına kısa süre olarak gelen İmamoğlu’nun yaptığı ilk iş İstanbul Büyükşehir verilerini kopyalamak oldu. Ne devlet adamlığına yakışır, ne bir ciddiyete yakışır, ne bir aynı zamanda bir sorumluluğa yakışır, ne de bir yöneticinin yönetme kabiliyetine yakışır. Ne de güvene yakışır” şeklinde konuştu.

“Sandıkların yüzde 90’ı açılsaydı, belki 23 Haziran seçimine gerek kalmayacaktı”

İftar programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bir taraftan itiraz edilirse sandıklar açıldığında bir tarafta ne kadar çıkarsa, öbür tarafta da o kadar çıkar. Eksi 3, eksi 5, eğer bir hile, yanlışlık yoksa. Kimse bunu konuşmuyor, yüzde 10’u açılan sandıklarda biz yüzde 90’ın açılması için talepte bulunduk, açtırmadılar. Sandıkların yüzde 90’ınını açtırabilme fırsatına sahip olsaydık, belki Türkiye 23 Haziran’da seçimlerin yenilenmesine gerek duymayacaktı. Ama açtırmadılar. Neymiş, bir zarfın içerisinde 4 oy var, 3’ü iptal edilememişte, birisi iptal edilmiş. Biz zarfın içindekilere bir itiraz etmiyoruz ki, biz çıktıktan sonra yapılanlara itiraz ediyoruz. Zarfın içerisinde milletin attığı oylarda herhangi bir halel yok, herhangi bir yanlış yok, zarftan çıktıktan sonra yapılanlarda yanlış var, bir kasıt ve hile var” diye konuştu. “Böyle bir seçimi hiçbir zaman görmedik, hiçbir zaman olmadı, oluşmadı”

Haksızlığın Cumhur İttifakı’na yapıldığını söyleyerek konuşmasını sürdüren Soylu, “Oy sayım döküm işlerinde defalarca bulunmuş bir kardeşinizim. Sandığın nasıl olduğunu geçmişten ve bugünden biliriz. Sayım döküm cetvelleri dahil, tutanaklar dahil, hepsinde hataların olduğu kiminde rakamının yazmadı, kiminde tahribatın olduğu, kiminde mührün olmadığı, kiminde isim ve imzanın olmadığı böyle bir seçimi hiçbir zaman görmedik, hiçbir zamanda olmadı oluşmadı. Şimdi diyorlar ki bu seçimi haksızlıkla iptal ettiler. Kimse kusura bakmasın haksızlığın yapıldığı Cumhur İttifakı’dır, haksızlığın yapıldığı Binali Yıldırım’dır. Bu kadar açık ve net” ifadelerini kullandı.