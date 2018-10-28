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İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2018 15:44 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL- Hadi KURT/ŞANLIURFA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa’da düzenlenecek Güvenlik Toplantısı'na katılmak ve Akçakale ilçesinde Suriye sınırındaki aydınlatma ve kamera sistemlerini incelemek üzere öğle saatlerinde uçakla kentte geldi. GAP Havaalanı'nda; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Ak Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bürokrat ve partililer tarafından karşılanan Bakan Soylu, uzun araç konvoyu eşliğinde Suriye sınırına hareket etti. Bakan Soylu, sınır hattındaki duvar aydınlatma ve kamera sistemlerini inceleyip valilikte düzenlenecek Güvenlik Toplantısı'na katılacak.

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