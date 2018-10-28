İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa İl Güvenlik Toplantısı'na katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Soylu, Akçakale'de sınırın sıfır noktasındaki incelemelerinin ardından Şanlıurfa Valiliği'ne geçti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Soylu'ya burada, bir amatör futbol takımı yöneticisi tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

Soylu, valilik makamında bir süre kent hakkında bilgi aldıktan sonra, İl Güvenlik Toplantısına iştirak etti.

Toplantıya, Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, kaymakamlar ve ilgililer katıldı.

Toplantı basına kapalı devam ediyor.

