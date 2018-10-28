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İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 21:55 | Son Güncelleme

SURİYE SINIRINDA İNCELEME İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

SURİYE SINIRINDA İNCELEME

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada askeri manga tarafından karşılanan Bakan Soylu; 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, 3'üncü Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ve 2'nci Hudut Tabur Komutanı Vekili Piyade Binbaşı Deniz Ayaz'dan bilgi aldı.

Alay Komutanlığı'ndan ayrılan Soylu, beraberindeki heyetle Suriye'nin terör örgütü PKK/PYD denetimindeki Tel Abyad sınırında bulunan İsmail Direk Sınır Karakolu'na geçti. Soylu'nun geçişinin ardından terör örgütünün denetiminde bulunan Suriye'nin Tel Abyad sınır kapısında 3 kez silah sesi duyulması üzerine Özel Harekat polisleri, zırhlı araçlarla sınır hattında güvenlik önlemi aldı. Sınır karakolunu ziyaret eden Bakan Soylu, askeri mangayı selamlayarak, şeref defterini imzaladı. Soylu, komutanlardan Suriye'ye sıfır noktada bulunan sınır duvarları, aydınlatma ve kamera sistemleriyle ilgili bilgi aldı. Bakan Soylu, daha sonra kuleye çıkarak, hatla ilgili karakol komutanından bilgi aldı. Karakolda incelemelerde bulunan Soylu, ardından sınırın sıfır noktasına geçerek, hat boyunca uzanan güvenlik kameraları ile aydınlatma sistemlerini inceledi.

Sınır hattından konvoyuyla ilerleyen İçişleri Bakanı Soylu, yolda durarak, kırsal mahalle sakinlerinin ikram ettiği mırrayı içti. Bakan Soylu, Akçakale ilçe merkezinde toplanan çadır kentteki görevli personelin sorunlarını da dinledi. Soylu, bir süre çadır kentte çalışan işçileri dinledikten sonra Şanlıurfa Valiliği'nde gerçekleştirilen 'Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda valilik çevresinde güvenlik önlemlerinin alınması gözlendi.

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