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İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 21:34 | Son Güncelleme

BAKANIN SINIR İNCELEMESİ SIRASINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır temasları sırasında Suriye'nin Telabyad kentinde 1 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa'da (3)

BAKANIN SINIR İNCELEMESİ SIRASINDA 1 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır temasları sırasında Suriye'nin Telabyad kentinde 1 terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Bakan Soylu'nun sınır temaslarının tamamlaıp Şanlıurfa’ya hareket etmek için minibüsüne binerken arkasından yanaşan 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Albay Oktay Ağbuga, bir teröristin etkisiz hale fgetirildiği bilgisini verdi. Bakan Soylu, güvenlik güçlerini tebrik etti.

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