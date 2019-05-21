İçişleri Bakanı Soylu, Sarıyer'de muhtarlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyorlar ki, '4 oy pusulası var. Bunun bir tanesi niye iptal ediliyor da 3'ü iptal edilmiyor?' Basit. Mesele zarfların içerisindeki oylar değil, buna bir itirazımız yok. Biz zaten zarfların içerisindeki oyları saydırabilseydik, bugün Türkiye 23 Haziran'ı konuşmazdı. Saydırmadık. Mesele oradaki oylar değil. Mesele zarflar açıldıktan sonra yapılan yanlışlıklar." dedi.

Soylu, Sarıyer'de Vilayetler Evi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Türkiye genelindeki 21 bin bekçiden 4 bini aşkınının İstanbul'da bulunduğunu kaydeden Soylu, şunları söyledi:

"İstanbul'a bin 200 bekçi daha vereceğiz. Müracaatlarını yaptılar, elemeleri yapılıyor. Zannediyorum 6-7 ay içerisinde bu bin 200 bekçi de başlar. İstanbul'da gerek evden hırsızlık gerek otodan hırsızlık olsun gerekse diğer asayiş, kapkaç olayları olsun ciddi bir düşme söz konusu. Geçen yıl 78-79'du günde evden hırsızlık miktarı, şu anda 41-42-43 civarında gidiyor."

Süleyman Soylu, Reina saldırısından itibaren İstanbul'da büyük bir terör olmadığına değinirken, "Bu mücadele, sınırlarımızdan başlayan, büyük şehirlerimizdeki, şehirlerimizdeki yol kontrolleriyle devam eden bir mücadele. Riskin ortadan tamamen kalktığı anlamına gelmez. Terör örgütleri fırsat, boşluk, zafiyet kollar. Bu zafiyeti, bu fırsatı onlara vermemek için de çok ciddi gayret ortaya koyuyoruz." diye konuştu.