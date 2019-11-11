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İçişleri Bakanı Soylu, şehit kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ü andı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

"O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından, Mardin'in Derik ilçesinde 10 Kasım 2016'da PKK'lı teröristlerin hain saldırısında yaralanan ve 11 Kasım'da şehit olan Safitürk ile ilgili paylaşımda bulundu.

Sonbaharda sararmadan, yemyeşilken dökülen yapraklar olduğunu kaydeden Soylu, "O heyecanlı, Derik'i kalkındırmak için çırpınan genç kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk, seni hiç unutmadık, hiç unutmayacağız. Katillerine inat, daha çok çalışacağız. Allah sana gani gani rahmet eylesin." sözleriyle Safitürk'ü andı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin'in Derik ilçesi pkklı teröristler şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk

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