HABER

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’na katılmak üzere Hatay’a geldi.Hatay Havalimanı’nda karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Sınır Güvenliği Toplantısı için AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne geçti.Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’na katılmak üzere Hatay’a geldi.
Hatay Havalimanı’nda karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra Sınır Güvenliği Toplantısı için AFAD Hatay İl Müdürlüğü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’ne geçti.
Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bu illerden emniyet müdürleri ve askeri yetkililer de katıldı.

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

İçişleri Bakanı Soylu, ’Sınır Güvenliği Toplantısı’ için Hatay’da

En Çok Okunan Haberler

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD’de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Bayram tatili kaç gün olacak? Açıklama geldi

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Firma sahibi: Madeni yağ koymakla bu araba yanmaz

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Başbakan'dan gençlere çağrı: Türkiye'ye gidin

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

Bu sefer de transparan elbisesiyle olay oldu

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İstanbul'da bir ilk olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süryani kilisesinin temelini attı

İYİ Parti’nin 4. Olağanüstü Kurultayı! Meral Akşener Nazım Hikmet'in şiirini okudu

Akşener'den kurultayda Nazım Hikmet şiiri!

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Suriyelilerle ilgili dikkat çeken açıklama: Zorla gönderemeyiz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Bakan Soylu: AYM'nin kararını içimize sindiremiyoruz

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

Kılıçdaroğlu: Herkesi kucaklayan siyaseti başlatacağız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.