HABER
  4. İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir

İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.01.2020 22:13 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir" dedi.  Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ne İdlip’te ne sınırın güney bölgelerinde hazırlıksız oldukları ya da izlemedikleri bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Hüseyin BOZOK- Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay’daki Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda alınan güvenlik tedbirlerine değinerek, "Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir" dedi.
Hatay İl Afet Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında Suriye Görev Gücü Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İlk 10 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Soylu, ne İdlip’te ne sınırın güney bölgelerinde hazırlıksız oldukları ya da izlemedikleri bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.
‘250 BİN KİŞİLİK BİR HAREKETLE KARŞI KARŞIYAYIZ’
Gerçekleştirilen toplantı ile sınırın ötesinde İdlip’te yaşanan gelişmelerin Valilik, Emniyet, Jandarma ve tüm kurumlarla değerlendireceklerini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Genel olarak Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Barış Pınarı harekatı bölgelerinde hayatın normale dönebilmesi için valilerimiz aynı zamanda Suriye Görev Gücü şemsiyesinde çalışmalar sürmektedir. Bununla birlikte sizlerin de yakından takip ettiği gibi İdlip’te bir takım gelişmeler yaşanıyor. Orada yaşanan çatışmalar dolayısıyla güneyden ülkemize bir göç hareketliliği söz konusudur. Yaklaşık 250 bin kişilik bir hareketle karşı karşıyayız. Bunu daha önce öngördük ve bunu bir süredir takip ediyoruz. Buna ilişkin bazı tedbirler bu hareketi nerede karşılayacağımıza ve ne gibi insani tedbirler alacağımıza ilişkin bir takım planlamalar yapmıştık. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte bu tedbirlerin, cari durumun, İdlip ve Suriye içindeki hareketlenmelerin genel bir değerlendirmesini hep birlikte yapmış olacağız."
'SİVİL BOYUTU DA VAR'
Suriye meselesinin sadece askeri bir yanının olmadığının altını çizen Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Suriye meselesinin sadece askeri bir yanı yok; bu işin bir sivil boyutu da var. Çatışmalar, istikrarsızlık ve altyapıya gelen zararlar sivil yaşamın sürdüğü bölgelerde cereyan etmektedir. Dolayısıyla burada yaşanan her olumsuzluğun sivillere yansıyan bir yanı da var. Bu gelişmelerin siviller açısından nasıl bir etki yaratacağının planlanması ve uygulanmasında hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Tüm kurumlarımızla beraber sahayı sıkı bir şekilde dikkatli bir şekilde takip ediyoruz; gerek bilgimizi gerekse tedbirlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Ne İdlip’te ne sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir durum söz konusu değildir.”

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
İçişleri Bakanı Soylu Hatay’daİçişleri Bakanı Soylu Hatay’da
Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3)Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3)
1/

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Avukat cübbesiyle erotik poz Adana'yı karıştırdı!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Olay ifşa! 'Küçüğünün fetişi mi varmış...'

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

Büyük ikramiye talihlileri ikramiyelerini aldılar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

HDP'den yerli otomobil açıklaması

HDP'den yerli otomobil açıklaması

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

Türkiye'nin en güvenilir siyasetçileri kimler?

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Diğer Haberler
AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

AK Parti'li Turan'dan muhalefete 'Libya tezkeresi' tepkisi!

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Libya tezkeresi kabul edildi! AK Parti'den art arda açıklamalar

Son dakika! Saadet Partisi 'Libya Tezkeresi' kararını değiştirdi!

Saadet Partisi oylamadan önce tezkere kararını değiştirdi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması: BM Barış Gücü gönderilsin

Kılıçdaroğlu'ndan Libya açıklaması

Son seçim anket sonucu! ORC Araştırma yayımladı, olası Cumhurbaşkanlığı seçimi için dikkat çeken oy oranları

ORC Araştırma'dan dikkat çeken anket!

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı! Cihangir İslam'dan flaş karar

Saadet Partisi'nde Libya tezkeresi çatlağı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.