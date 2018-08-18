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İçişleri Bakanı Soylu, Sırp mevkidaşı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic ile bir araya geldi.

Soylu, AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından Sırbistan hükümetinin temsilcisi olarak kongreye katılan Stefanovic ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü.

Soylu'nun makam odasında gerçekleşen görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve diğer yetkililer de katıldı.

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görüşme İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sırbistan İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nebojsa Stefano

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