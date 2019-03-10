İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2200 yıldır devlet yönetiyoruz, bin yıldır bu coğrafyada birlikteyiz, bu coğrafyanın içerisindeyiz. Bizi tezgaha getirmek kolay değildir, biz o tezgaha gelmeyiz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere hava yolu ile Sivas'a gelen Soylu, kentteki bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlar ile buluştu.

Soylu, burada yaptığı konuşmada, dertlerini anlatmak ve içlerini dökmek için Sivas'a geldiklerini dile getirerek, "Her yerde ifade ederim, biz nevzuhur bir millet değiliz. Sadece karnını doyurmak için, sadece gününü gün etmek için yaşayan bir millet değiliz, hiç olmadık, tarih boyunca da olmadık. Kale duvarı gibi pek çok taştan örülmüş ama sağlam örülmüş bir milletiz. Gelin görün ki bu duvarı tek tek parçalarına ayırmak isteyen de bir irade var." diye konuştu.

Milletin, birliğini, beraberliğini, Anadolu vicdanını, medeniyetini, inancını, dinini muhafaza ettiği sürece, kimsenin bir şey yapamayacağını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: