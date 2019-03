İçişleri Bakanı Soylu Sivas'ta

Soylu, Diyarbakır ziyaretinin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine gittiklerini ifade ederek, Polatlı'nın 22 gün 22 gece Sakarya Meydan Muharebesi'nin en önemli merkezlerinden birisi olduğuna dikkati çekti.

- "O eski Türkiye bitti"

"Kökü belli olmayan bir millet değiliz." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"ABD bize diyecek ki 'Afrin'e girme.' Biz artık seni dinler miyiz ya. Terör neredeyse onun tasfiye edilmesi için elimizden geleni ortaya koyarız. O eski Türkiye bitti. 'Şuraya girme, şöyle yapma'. Bu ülkede başbakan astılar. Sadece Adnan Menderes'i idam etmediler. İsmet Yılmaz'ın annesine, babasına dediler ki 'Sakın evladını bir daha bu işlere bulaştırmayın, karıştırmayın'. Ürküttüler, korkuttular bizi. Korkutmak istediler. Bu ülkede 1970-1980 arası gençleri birbirine düşürdüler. 'Sakın bu işlere bulaşmayın' diye mesaj verdiler. Bizi de ekonomik saldırılarla terbiye etmeye çalıştılar. Başı açık, başı kapalı diye bir annenin iki kızının birine 'Sen okuyabilirsin', birine 'Sen okuyamazsın' dediler. Bizi hakir, küçük gördüler. Çünkü bizim coğrafyamız o kadar dirayetli, güçlü ve kuvvetli bir milletin altında olursa ondan ürkeceklerini ve korkacaklarını biliyorlardı. Tam 300 yıl Karlofça'dan itibaren bizi hep gerileme döneminde tuttular. Na zaman kafamızı çıkartsak yukarıdan aşağı kafamıza vurdular. İstiklal mücadelesini kazandı bu aziz ve büyük millet. Sivas bunların kahramanlarının başındadır. Biz sadece kendimizin milleti değiliz. Biz sadece yer üstünde yaşayanlar olarak sorumlu değiliz. Her şeyi biz mi çözüyoruz, her şeyi biz mi anlatıyoruz, her şeyi biz mi başarıyoruz."