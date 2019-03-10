HABER

İçişleri Bakanı Soylu, Sivas'ta

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 17:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (1) - "Sivas'ta bu yiğitlerin şehrinde söylüyorum, bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz" - "Amerika çekinmiyor, 'ben yaptım' diyor ekonomik saldırıyı. Saldırı yaptı. Amacı, 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye'yi sarsmak, hükümetin itibarını zedelemek ve ardından da hükümetin itibarıyla beraber onu zayıflatmak, önümüzdeki 4,5 yılda onu hareket edemez hale getirebilmek"

SİVAS (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sivas'ta bu yiğitlerin şehrinde söylüyorum, bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz." dedi.

Bakan Soylu, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde halka hitap ederek, Sivas'ta bulunmaktan büyük onur duyduğunu, bu milletin parçası, ferdi olmaktan büyük onur duyduğunu belirtti.

Soylu, "Kıymetli hemşehrilerim sizlerle biraz dertleşmeye içimi dökmeye geldim. Yıllardır bu ülkede hem milletimize hem vatanımıza hem devletimize yapmadıkları kalmadı. On yıllardır, hep bu millet çekti hep sizler çektiniz. Darbeler mi yapmadılar, başbakanlar mı idam etmediler, bu ülkede bakanlar mı idam etmediler, ezanımızı minarelerden susturmadılar mı?" diye konuştu.

Ekonomik saldırılarla, kardeşi kardeşe düşürerek, birlik ve beraberliği ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarına işaret eden Soylu, "İstediler ki ayakta durmayalım, güçlü olmayalım, zengin olmayalım, kudretli olmayalım, köklerimizden ayrılalım, medeniyetimizi unutalım, ana babamızın söylediklerini, örfümüzü, adetimizi, töremizi, geleneklerimizi, göreneklerimizi unutalım. Köklerimizden kopalım istediler." ifadelerini kullandı.

Bazı çevreler tarafından güçlü bir Türkiye'nin istenmediğine değinen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"On yıllardır, 1960'ta, 1971'de, 1980'de, 28 Şubat'ta darbe yaptılar. 27 Nisan'da, en nihayetinde o Amerikan uşağı olan Pensilvanya'daki şarlatanla beraber Türkiye'yi bir darbeyle karşı karşıya bırakmak istediler. Özgür, zengin, kuvvetli ve kudretli bir Türkiye'yi hiçbir zaman istemediler. Hep boynumuz bükük, belimiz eğik olsun istediler. On yıllardır bunu yaptılar. 'İktidara gelseniz ne olacak ki? Ne yapacaksınız yani. İktidar olursunuz ama biz sizi muktedir yapmayız' dediler. Niçin Sivas'tayım biliyor musunuz? Bize yukarıdan aşağıya bakarak bizi tahkir edenler, küçük görenler, hakir görenlere karşı bir şey söylemek istiyoruz. Biz bugün iktidarız, hem de muktediriz Allah'ın izniyle. Ne oldu? Amerika bize diyecek ki Afrin'e giremezsiniz. Girdik mi? PKK'yı oradan kazıdık mı? Amerika diyecek ki Irak'ın kuzeyinde devlet kuracağız, karışma. Tayyip Erdoğan İran'la, Irak'ın belki de ilişkimizin en limoni olduğu zamanda bir araya geldi. Amerika da arkasında olsa Avrupa da arkasında olsa biz bir şeyi haykırdık. Sizin gücünüzle iradenizle haykırdık. Burada tekrar söylüyorum. Sivas'ta bu yiğitlerin şehrinde söylüyorum, bütün dünya duysun istiyoruz. Haykırarak söylüyorum. Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz."

- "Türkiye'ye yapmadıkları kalmadı"

Türkiye'de "yapamazsınız" diyenlere rağmen büyük yatırımların hayata geçirildiğini belirten Soylu, şunları söyledi:

"Gezi olaylarından beri, Türkiye'ye yapmadıkları kalmadı. Gezi olaylarında faiz 3,5-4'tü. Umutla geleceğe bakıyordu. Türkiye sıçramış, sıçramasına devam etmek istiyordu. Bu ülkenin o günkü başbakanı olan, şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a birileri ültimatom vermişler. Demişlerdi ki 'sen dünyanın en büyük havalimanını yapamazsın, sen Marmaray yapamazsın, sen bizi Avrupa'yla Uzak Doğu'yu birbirine bağlayacak ve üzerinden tren yolu geçecek Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapamazsın. Sen Avrasya'yı yapamazsın, sen Osman Gazi'yi yapamazsın, sen şehir hastanesini yapamazsın, sen dünyanın en büyük tünellerini yapamazsın, sen dünyanın en büyük barajlarını yapamazsın, sen 81 ilde üniversite yapamazsın.' Ey Sivas, yaptık mı hepsini? Sizin sayenizde yaptık."

Bakan Soylu, "Türkiye'yi 17-25 Aralık'ta, Gezi'den sonra 6-7 Ekim'de, ardından 15 Temmuz hain darbesiyle, 7 Haziran sonrasındaki çukur olaylarını hatırlıyorsunuz değil mi? Yaktılar, yıktılar." dedi.

"Camileri, Siirt Hastanesini bir günde 7 defa yaktılar." diyen Soylu, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, bir de Afrin'e terör merkezi oluşturacaklar, Amerika oraya silahları gönderecek, ardından bize orada bir terör koridoru kuracaklar. Bizim güneyimizle, Orta Doğu ile bağımızı ayıracaklar. Kültür, siyasi, ticari olan bütün yollarımızı kesip Türkiye'yi Anadolu'ya sıkıştırıp bırakacaklar. Tezgahları oydu ve hiç durmadı onların saldırıları. Ardından ekonomik saldırı yaptı. Evet. Amerika çekinmiyor, 'ben yaptım' diyor ekonomik saldırıyı. Saldırı yaptı. Amacı, 31 Mart seçimlerine kadar Türkiye'yi sarsmak, hükümetin itibarını zedelemek ve ardından da hükümetin itibarıyla beraber onu zayıflatmak, önümüzdeki 4,5 yılda onu hareket edemez hale getirebilmek. Yani daha önce yaptığını yine yapacak. 10 bin, 11 bin dolar arasıydı Gezi olaylarında Türkiye'nin kişi başı gelir seviyesi. Bütün şunları yaptık ama Türkiye'nin gelir seviyesi aynı 10-11 bin dolarda. Bizim patinaj etmemizi istiyorlar. Bizim güçlü, kuvvetli adım atmamızı istemiyorlar. Sürekli sıkıştırmaya çalışıyorlar."

(Sürecek)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Saadet Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere böyle sitem ettiSaadet Parti Genel Başkanı Karamollaoğlu, Trabzon’da partililere böyle sitem etti
Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay değil”Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay değil”
Anahtar Kelimeler:
Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sivas

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.