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İçişleri Bakanı Soylu Sofya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ziyaret etti

SOFYA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'i ziyaret etti.

Soylu, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'la görüşmesinin ardından Başmüftülüğe geçerek burada yetkililerle bir araya geldi.

Başmüftü Aliş'ten Bulgaristan'daki Müslümanların durumları hakkında bilgi alan Soylu, daha sonra cuma namazı için yürüyerek Kadı Seyfullah Efendi Camisi'ne gitti.

Soydaşlar, burada cuma namazını kılan Soylu'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Soylu, camiden çıkanlarla bir süre sohbet etti, bazı soydaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Soylu'ya, cuma namazında, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Fatih Serdengeçti, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy eşlik etti.

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Bulgaristan cuma namazı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Resmi Ziyaret

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