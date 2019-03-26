İçişleri Bakanı Soylu: “Son 30 yılda teröre katılımdaki en düşük yıl bu yıldır”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “40 yıllık terörle mücadele tarihinde son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıldır. Teröre katılımın tam üç katı kadar da terör örgütünden teslim aldık” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart seçim çalışmaları kapsamında Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi Yeni Cami Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu’ya Bayrampaşa Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Atila Aydıner ve AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı eşlik etti. Çok sayıda vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılanan Soylu, seçim otobüsünden vatandaşlara seslendi. Terör konusunda atılan adımları ve seçim sürecine ilişkin bilgiler paylaşan Soylu, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi. Konuşma sonrası Soylu, vatandaşlara karanfil dağıttı. “Sırtımızı PKK’ya, PYD’ye yasladık diyenlerin sırtını mı sıvalasaydık”

Bayrampaşa’da vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bana kızıyorlar. Çünkü sözümü esirgemiyorum. Diyorlar ki çok sert konuşuyor. Ben çok sert mi konuşuyorum. Ne deseydim kadına yani. Kadın çıktı, dedi ki, ‘ben sırtımı PYD’ye, PKK’ya dayadım, terör örgütüne dayadım’. Sizi, bizi, ülkemizi, hepimizi tehdit etti. Sırtını mı sıvazlasaydık. Kadına ne dedik. Dediğimiz basit. Dedik de, yaptık da. Sen şimdi sırtını PKK’ya, PYD’ye dayadın he, biz sana dört tane duvar verdik. İster o duvara daya, ister o duvara daya. Bu ilkenin huzuruyla kimseye oynatmayız. O eski Türkiye’deydi. 13-14 yaşındaki kızlarımızı alıp, dağa getirip, orada tecavüz ve taciz eden o hayvan Murat Karayılan, o hayvan Cemil Bayık’ın burnundan fitil fitil getirmezsem namerdiz” diye konuştu.

“Terörist cenazesinin başında gözyaşı döküp de vatandaşımızın ciğerine hançer saplattırmayız”

Geçen gün bir teröristin cezaevinde öldüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren Bakan Soylu, “Terörist cezaevinde öldü. Bunu götürecekler Diyarbakır’a. Orada havalimanında bunu karşılayacaklar. Kimler karşılayacak. Vekiller. Biliyorsunuz ben onlara milletvekili demiyorum. Onlar PKK’nın vekilleri. Onlar terörün vekilleridir. Orada gidip havalimanında cenazeyi karşılayacaklarmış. Sonrada mezarlıkta tören yapacaklarmış. Diyarbakır valimizi aradım. Dedim ki, bir; havalimanının etrafında esamelerini görmek istemiyorum. İki; mezarlığa da bir kilometre yaklaştırmayacaksınız, bu vekilleri. Öyle terörist cenazesinin başında gözyaşı döküp de vatandaşımızın ciğerine hançer saplattırmayız” şeklinde konuştu. “Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıldır”

Terörle mücadelede büyük bir adım attıklarını kaydeden Soylu, “3 bin 333 teröristi son iki yılda etkisiz hale getirdik. Terör örgütü üst düzey yöneticilerini sadece 2018 yılında 160’ın üzerinde yok ettik. 3 bin 99 barınaklarını, sığınaklarını tarumar ettik. 40 yıllık terörle mücadele tarihinde son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük yılı bu yıldır. Teröre katılımın tam üç katı kadar da terör örgütünden teslim aldık. Terör örgütünü psikolojik olarak da, fiili olarak da, teknolojik olarak da çökertiyoruz. İlk kez bu fırsat elimize geçti. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik” dedi.