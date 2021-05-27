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İçişleri Bakanı Soylu: Talimatım budur

27.05.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kadına şiddet konusunda, "Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur." dedi.

İçişleri Bakanı Soylu: Talimatım budur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kadına yönelik şiddet konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir kadın gidecek, polise, 'Ben sıkıntıdayım, yardım et' diyecek. Polis ona 'Git müracaat et' dedikten sonra görevden alınmayla karşı karşıyadır. Talimatım budur. Ona yardımcı olacak, aile için şiddetle mücadeleye yönelik birime götürecek, teslim edecek yardımcı olacak. Aklı da orada kalacak.

112, 156'yı arandığında bir savsaklama varsa hesabını sorarım, arkadaşlarım da sorar.

16.11.2020 tarihinden itibaren KADES'i indiren kişi sayısı, yüzde 317 oranında artış ile 2 milyon 293 bin 289 olmuştur. İhbar sayısı yüzde 194 artarak 138 bin 978 oldu.


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