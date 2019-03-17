İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

TEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sizin şu çektiklerinizi gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Büyük bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım atacağız. Bunlara fırsat vermeyelim, bunlara yüz vermeyelim, bizim istediğimiz gelecek nesillerimizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşamasıdır." dedi. Soylu, Kapaklı ilçesi meydanındaki mitingde, terörle mücadelenin sonuçlarının huzur olarak doğu ve güneydoğu illerinde görülmeye başladığını söyledi. Kapaklı'da olduğu gibi Diyarbakır'da, Mardin'de, Siirt'te, Batman'da da vatandaşların huzur içinde olduğunu anlatan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Oradaki kardeşlerimiz de huzur içinde. Terör örgütünün esamesi okunmuyor esamesi... Bana kızıyorlar, böyle konuşuyorum diye onların vekilleri. Ben onlara milletvekili demiyorum, kimse kusura bakmasın. Demem, demeyeceğim de. Onlar terörün vekili, onlar PKK'nın vekilidir. Onların kendi adına bir söz söyleme ihtimali yok, onlar robotturlar, robot. Karakterleri ve şahsiyetleri yok.

Ne yapacaklarmış, İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar, 15 vilayette Apo'nun İmralı'dan serbest bırakılması için yürüyüş yapacaklarmış. Ben ne demişim kötü bir şey demedim ki. 'Ulan sizi yürüten adam değil.' dedim. Yürüyebildiler mi? O eskidendi. Ben de 2 evlat babasıyım, bir kızım var. İçim acıyor, yanıyor.13-14 yaşında kızları alıp, dağa terörist götürenlere, ardından onları taciz edip, tecavüz edip daha sonra Murat Karayılan hayvanı ile Cemil Bayık hayvanının masasına meze olarak koyanların burunlarından fitil fitil getirmezsem namerdim, namerdim." - "Kim taşıdı bunları Meclis'e?" Bazılarının Türkiye'ye saldırarak zengin ve güçlü ülkeyi ele geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Soylu, şunları anlattı: "Becerebilselerdi, 15 Temmuz'da geçireceklerdi. Şimdi acaba önümüzdeki 4,5 yıl seçim yok. Bu dönemde Türkiye'nin büyümesini, sıçramasını ve istikrarını engellemek için bir çalışma içerisindeler. Hepsi bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, bu tezgahın kurucularından bir tanesi. Ne yuhtan ne söylenen sözden anlıyor.

24 Haziran'da HDP'yi, PKK'nın vekillerini kim taşıdı Meclis'e? Kılıçdaroğlu, televizyona çıktı dedi ki 'Bir oy CHP'ye, bir oy HDP'ye.' Oraya çıktım kendi bütçemi savunmaya. Kadının biri kalktı dedi ki 'Sizin Hakkari, Diyarbakır, Mardin'deki işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, sizin işgal jandarmalarınız...' Bizim evlatlarımıza söyledi, bizim kahramanlarımıza. O zaman şunu söyleyeyim, şimdi de 299 HDP'li ve PKK'lıyı listelerine koydular, il genel Meclis ve Büyükşehir Belediye Meclis listelerine koydular." - "Türkiye eski Türkiye değil" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin istediğini söyleyebileceği özgürlük ortamı oluşturduğunu vurgulayan Soylu, "Sizin şu çektiklerinizi gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Büyük bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım atacağız. Bunlara fırsat vermeyelim, bunlara yüz vermeyelim, bizim istediğimiz gelecek nesillerimizin pürüzsüz bir Türkiye'de yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin her geçen gün daha da güçlendiğine işaret eden Bakan Soylu, "Şimdi insansız hava aracının altına bir yazılım yaptık, ona bir aparat takıyoruz. Mayıs ayında başlatıyoruz. Mayıs ayından sonra teröristler var ya dağlarda bırakın yürümeyi kafalarını çıkaramayacaklar kafalarını. Aşağıdan evlatlarımız, yukarıdan insansız hava araçlarımız… Türkiye eski Türkiye değil." dedi. - "Büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye de değinerek, şunları kaydetti: "Yine kızıyorlar bize? 'Uyuşturucu satıcıları okulun etrafında satıyorlarsa polislerimiz onların ayaklarını kırsın.' demişim. Yanlış mı söylemişim? Anne gözüne yumruk yemiş gelip kolumu tutuyor 'Allah'ını seversen evladımı da kurtar beni de kurtar. Benden para istiyor veremeyince böyle yaptı.' diyor. 57 bin uyuşturucu satıcısını kodese gönderdik. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık. Hiç merak etmeyin güvenlik güçlerimiz, savcılarımız, hakimlerimiz büyük bir mücadele ortaya koyuyorlar. Hem bu uyuşturucu satıcılarını hem de onların patronlarını yerin yeri kat dibine gömmezsek Allah da millet de hesabını sorsun bizden."

- "Hırsızlık olayları yüzde 35 düştü" Bakan Soylu, Türkiye genelinde bekçilerin göreve başlamasıyla hırsızlık olaylarının bir önceki yıla göre yüzde 35 düştüğünü belirti. Katılımcılara "Bekçi var mı, geldi mi? Düdük öttürüyorlar mı?" diye soran Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan dedi ki 'Süleyman vatandaşımız evde uyurken bekçinin düdük sesini duymazsa ben sana hesabını sorarım.' Yandım ben. Bekçilere diyorum ki boyuna düdük öttürün. Şimdi evden hırsızlıklar 2018 yılında 2017'ye göre yüzde 35 düştü. Bu yıl 2 ayda yüzde 22 düştü. Ama daha fazla düşüreceğiz. Sadece uyuşturucuyla sadece PKK ile uğraşmıyoruz. Aynı zamanda hırsızların da iflahını kesiyoruz." şeklinde konuştu. - "Biz millete hile yapmadık" Millete hile yapmadıklarını, perdenin arkasında başka, önünde başka konuşmadıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti: "Benden önce de İçişleri Bakanları vardı, benden sonra da olacak. Bu memleketten ve bu milletten bir tane var, bir tane. Kimseye yar etmeyiz. Biz Müslümanız, sadece bizim ölçümüz bu dünya değildir. Bizim esasımız ahirdir. Ne tarihimize ne inancımıza ne medeniyetimize sırtımızı dönebiliriz.

15 Temmuz'dan kendi irademizle kurtulduk. Dünyaya, mazlumlara elimizi uzattığımız için kurtulduk. On yıllardır, yüz yıllardır dünyada haksızlıklara uğrayanların hamisi olduğumuz için kurtulduk. Yemen'den Somali'ye kadar yetim evlerinde ay yıldızlı bayrak bulunduğu için kurtulduk. Kimse kusura bakmasın öyle kolay değil bu iş. Bu ülkede 15 Temmuz'u yaptılar. Cumhurbaşkanı'mızın gönlüne o feraseti, o cesareti veren kimdir? Milletimizin gönlüne o cesareti, o feraseti veren kimdir? Kardeşiniz olarak söylüyorum Allah'tır." İçişleri Bakanı Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbola olan ilgisiyle bezediği konuşmasını "Hemşehrilerim şimdi önümüzde 4,5 yıl var. Bu Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi bu 4,5 yıl için Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin de Kılıçdaroğlu'nun kalesine bir doksandan çaksın." diye tamamladı. (Bitti)

İçişleri Bakanı Soylu Tekirdağ'da

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (2) - "Sizin şu çektiklerinizi gelecek nesillerin çekmemesini istiyoruz. Büyük bir Türkiye'de yaşasın istiyoruz. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Şimdi Cumhur İttifakı'nın da gücüyle inşallah hep birlikte yarınlara güçlü adım

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu