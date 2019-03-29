HABER

İçişleri Bakanı Soylu, Temelli’de vatandaşlara seslendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2019 21:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli’de vatandaşlara seslendi.İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Temelli’de vatandaşlara hitap etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Temelli’de vatandaşlara seslendi.
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Temelli’de vatandaşlara hitap etti. Cumhur İttifakı Sincan Belediyesi Adayı Murat Ercan ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatları yönetiminin katıldığı programa Temellili vatandaşlar ilgi gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
“Temelli’nin güzel insanları Allah sizden razı olsun. Allah sizin sevginizi bizden eksik etmesin. Pazar gününe hazır mısınız? Sandıkları patlatacak mısınız? Pazar günü milletimiz bir karar verecektir. Bu kararı geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimiz için bir karar vereceğiz. Yarım asırdır ilk kez böyle 4,5 yıl seçimsiz bir zaman dilimine adım atıyoruz. Herkes işine bakacak. Yüzdük yüzdük sonuna geldik şu viraja hep beraber girelim. Biz eski Türkiye değiliz, bizi eski Türkiye’ye dönmemizi isteyenlere Pazar günü iyi bir cevap vereceğiz. Türkiye’de başörtüsü meselesi vardı. Bu başörtüsü meselesini kim çözdü, Recep Tayyip Erdoğan çözdü. Türkiye bölündü mü, parçalandı mı, hayır! Ülkem daha da büyüdü ve güçlendi. Bu sabah Murat Karayılan teröristi ’AK Parti ve MHP’ye verilen her oy Kandil’e kurşun sıkmaktır’ dedi. Bu ülkenin birliğini beraberliğini ve huzurunu bozamazlar. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Bunları doğu ve güneydoğuda boğduk mu bunlara büyükşehirlerde fırsat vermeyin. 4.5 yılda Türkiye’nin güçlü adımlar atması lazım. ”

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Bakan Gül: En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dirBakan Gül: En büyük Kürt partisi de yine AK Parti’dir
İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçtiİYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Dünyanın gözü orada! 'Savaş hazırlığı mı?'

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Can Yaman'ın günlük kazancı şaşkına çevirdi!

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

Uçakta Erkan Petekkaya krizi! Mustafa Uslu o anları anlattı

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

İbrahim Kalın: Güçleri yetiyorsa buyursunlar gelsinler

Diğer Haberler
İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'de deprem! 150 kişi MHP'ye geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz kuru üzerinden yine birtakım oyunlar oynuyorlar

'Yine birtakım oyunlar oynuyorlar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Ayasofya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.