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İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK’ya katılımın en fazla olduğu yeri açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya en fazla katılımın İstanbul Esenyurt’ta HDP İlçe Örgütünden olduğunu belirterek "Doğu ve Güneydoğu’da artık katılım yapamıyorlar.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK’ya en fazla katılımın İstanbul Esenyurt’ta HDP İlçe Örgütünden olduğunu belirterek "Doğu ve Güneydoğu’da artık katılım yapamıyorlar. Milletin onlardan sıdkı sıyrılmış. Esnaflardan haraç alamıyorlar, eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de görelim." dedi

İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam’da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Açılışa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, MHP Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Belediye Başkanı Adayı Süleyman Acar, Ak Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Ahmet Barun, MHP İlçe Başkanı Muzeffer Gökmen, siyasi parti temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı konuşmasında Millet İttifakı’nı sert bir dille eleştirerek "PKK’nın siyasi kolu var ya, bugün millete musallat olan, büyükşehirlere sızmaya çalışan, Kılıçdaroğlu’nun şemsiyesi altında büyük şehirlerin belediye meclis üyeliklerine girebilmek için oralara yazdıkları PKK’nın siyasi kolu var ya; verdikleri talimatlarla Doğu ve Güneydoğu’yu, çukur olaylarında yangın yerine döndürdüler. Irak’ın kuzeyinde bir devlet kurmaya çalıştılar. Amerika tezgahı ortaya koymuş, Avrupa’da desteğini vermişti çoktan ama tarihe bir not düştük, Irak’ın kuzeyinde kurulacak bir devlet için bizden sonraki nesillere emanet bıraktık, Türkiye bütün dünyaya haykırdı: ‘Biz parmağımızı kıpırdatmadan, bu coğrafyada kimsenin oyun kurmasına müsaade etmeyiz.’" ifadelerini kullandı.

"Onları köşeye sıkıştırdık"
HDP’nin eş Başkanı ve şu an hapiste bulunan Figen Yüksekdağ’ın sözlerini hatırlatan Soylu, "Çok sert konuşuyorsun diyorlar, kadının biri çıkacak ‘Biz sırtımızı PKK’ya YPG’ye PYD’ye dayadık’ diyecek, biz onun sırtını mı sıvazlayacağız? Yok ya, bizim evlatlarımız Gabar’da olacak, Cudi’de, Bestlerderesi’nde, Tendürek’de olacak, 6 aylık kundaktaki bebeğini, ezan için, bayrak için, namus için bırakıp gelecek, biz bu kadının sesine ağzımızı kapatacağız he, ne demişiz: ‘Sen sırtını PKK’ya, YPG’ye dayadın ha, şimdi sana 4 tane duvar veriyoruz, ister o duvara daya, ister başka duvara daya, hangi duvara dayarsan daya.’ Bunlar PKK’nın ve terörün vekilidir. Oradaki kardeşlerimize, oradaki vatandaşımıza diyorlar ki, ‘Madem siz bizim belediyelerimiz aldınız, PKK’yı desteksiz bıraktınız’ iş istemeye gelen adamlara ‘Kardeşini dağa götürürsen sana iş veririz’ diyorlar. Son 30 yılın en düşük katılımını yaşıyoruz bugün. Teröre katılım düşük ve adalete katılım 6 misli yüksek. Onları köşeye sıkıştırdık." şeklinde konuştu.

"Karayılan ve Bayık hayvanının burnundan fitil fitil getireceğiz"
Bakan Soylu, "Suratından meymeneti yok. HDP’nin eş Başkanı Sezai Temelli diye bir adam. Diyor ki: ’Kürdistan’da biz kazanacağız.’ Kürdistan neresiyse, ’Batıda da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyor. Demek istiyor ki; Cumhur İttifakı’nı batıda mağlup etmek için zillet ittifakına sonuna kadar destek vereceğiz. 13-14 yaşındaki kızları dağa götürüp, o Murat Karayılan hayvanına, o Cemil Bayık hayvanına tecavüz ettirenlerin, burunlarından fitil fitil getirmezsek Allah bize hesabını sorsun. PKK’ya katılımların en çok neresi olduğunu biliyor musunuz? Esenyurt HDP İlçe Örgütü İstanbul’da. Doğu ve Güneydoğu’da artık katılım yapamıyorlar. Milletin onlardan sıtkı sıyrılmış. Esnaflardan haraç alamıyorlar, eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de görelim." cümlelerini kullandı.

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