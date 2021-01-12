İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na Tendürek‘ten başladık."
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na Tendürek‘ten başladık."
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik.
İçişleri Bakanı Soylu: "Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak, cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonları’na Tendürek‘ten başladık."