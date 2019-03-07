İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Seçimlerde rekor oy beklediklerini söyleyen Soylu, "Tayyip Erdoğan iyi top oynuyor. Şu topu sağına verin de Kılıçdaroğlu’nun kalesine bir doksana çaksın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal, 31 Mart yerel seçimler kapsamında Büyükçekmece’de mahalleleri gezerek vatandaşları selamladı. Dizdariye Mahallesi’nde vatandaşa seslenen soylu, seçimlerde rekor oy beklediklerin söyledi.

"Topu verin de Kılıçdaroğlu’nun kalesine doksana çaksın"

Dizdariye Mahallesinde vatandaşlara seslenen Soylu, ‘Bir taraftan Mevlüt bey bir taraftan Binali bey bir taraftan cumhur ittifakı bir taraftan Recep Tayyip Erdoğan bir taraftan Devlet Bahçeli. Büyükçekmece size sesleniyorum. 31 Mart’ta sandıkları patlatacak mısınız? 1969 doğumluyum. 50 yıldır bu ülkede 4.5 yıl seçimin olmadığı bir dönem olmadı. İlk defa 4.5 yıl seçim olmayan bir döneme gidiyoruz. Hep ya 1 yılda ya 2 yılda bir yaşadık. Ya yerel seçim ya da darbe yaşadık. Ya referandum ya genel seçim yaşadık. Ne olursunuz 4.5 yıl şu Türkiye’yi bir sıçratalım. Hedeflerimize hep beraber ulaşalım. Büyükçekmeceliler bu Tayyip Erdoğan iyi top oynuyor değil mi? Şu topu sağına bir verin de şu Kılıçdaroğlu’nun kalesine bir doksanına çaksın. İnşallah 31 Mart’tan itibaren de ülkenin geleceğine, yarınlarına kuvvet veren iradenizi ortaya koyar da hem Büyükçekmece’de hem İstanbul’da hem Türkiye’de sadece yürümeyiz, koşarız. Türkiye’yi uçururuz hep birlikte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Büyükçekmece gazamız mübarek olsun’ diye konuştu.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Mevlüt Uysal ise, Büyükçekmece’nin İstanbul’un en güzel ilçesi olduğunu söyleyerek, ‘Bir tarafında gölü bir tarafında sahili olan bu ilçe İnşallah belediye hizmetleri ile de İstanbullumuzun en güzel ilçesi olacak’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Soylu ve Uysal vatandaşlara karanfil dağıttı.

