İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

ÇORUM (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda tedbirleri sıkı tutarsak, trafik kaza sayısını en az düzeye indiririz." dedi.

Kırıkkale'den helikopterle Sungurlu'ya gelen Bakan Soylu, ilçe stadında Vali Necmeddin Kılıç ve protokol mensupları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı. Burada bir süre vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katıldı.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara "hayırlı yolculuklar" diledi. Yolculara Çorum leblebisi ikram eden Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı.

Durdurulan otomobildeki sürücü ve yolcularla sohbet eden Soylu, İçişleri Bakanlığı olarak, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesini başlattıklarını, bu projeyle bir farkındalık yaratacaklarını ifade etti. Soylu, araçlardaki çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtıp onları bilgilendirdi.