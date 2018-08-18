İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına katıldı.
Helikopterle Çankırı'ya gelen Bakan Soylu, ilçe stadyumunda Vali Hamdi Bilge Aktaş ve protokol mensupları tarafından karşılandı.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yol uygulamasına katılarak emniyet yetkililerinden bilgi alan Soylu, daha sonra polis memurlarıyla bayramlaşarak ilçeden ayrıldı.
Bu arada, polis ekipleri, uygulama sırasında araçlarda bulunan çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.
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