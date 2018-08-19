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İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 04:16 | Son Güncelleme

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı

ESKİŞEHİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katılarak çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıttı.

Afyonkarahisar'dan helikopterle Sivrihisar'a gelen Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'yı Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar ve protokol üyeleri karşıladı.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Soylu, daha sonra Sivrihisar-Ankara karayolunun 5. kilometresindeki polis uygulama noktasında, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında yol uygulamasına katıldı.

Ekipler tarafından kontrol amacıyla durdurulan bir yolcu otobüsüne binen Soylu, sürücü ve yolculara hayırlı yolculuklar diledi. Soylu, bazı yolcuların isteği üzerine öz çekim de yaptı.

Çocuklara düdük, tişört ve broşür dağıtan Soylu, kendisini bekleyen vatandaşlarla bayramlaştı, İl Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar'dan emniyet tedbirleri konusunda bilgi aldı.

Yaşar, Bakan Süleyman Soylu'ya, kentte geçen yıl 10 bin 900 yolcu otobüsünün kontrol edildiğini, bu rakamın, bu ay itibariyle yüzde 450 artarak 49 bin 400'e ulaştığını söyledi.

Kurban bayramı süresince kent genelinde bin 292 trafik personelinin görev yapacağını anlatan Yaşar, kentte meydana gelen ölümlü trafik kazalarında, alınan etkin tedbirler sayesinde yüzde 20 oranında düşüş sağlandığını bildirdi.

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Eskişehir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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