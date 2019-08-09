İçişleri Bakanı Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu bayramda çok tedbirler alındı. 116 bin 200'ü aşkın polisimiz ve jandarmamız bayram sonuna kadar görev yapacaklar. Hem karadan hem havadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek." dedi. Ankara'dan helikopterle Kırıkkale'ye gelen Soylu, Ankara-Kırıkkale kara yolunda havadan incelemede bulundu. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz'dan trafik denetlemesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kırıkkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılan Soylu, öğrencilerle birlikte sürücülere ve yolculara uyarıda bulundu, durdurulan araçlardaki çocuklara da hediye verdi. Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de bulunduklarını belirterek, Kırıkkale'deki trafik yoğunluğunda bugün 80 bin aracın geçtiğini aktardı. Bu rakamın geçen bayramların ve yılların ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Anlaşılıyor ki gerek Gerede, gerek Afyonkarahisar, gerek Balıkesir yolu, gerek İstanbul çıkışı, gerek Karadeniz aksı olsun tüm buralarda şu saatlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Belki de bu bayram gidişinin en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Buradan tüm sürücülerimize, vatandaşlarımıza yolda kurallara uymalarını talep ediyoruz ve istiyoruz. Özellikle emniyet kemeri. Yolda mümkün olduğunca cep telefonuyla konuşmama, hatta hiç konuşmama ve aynı zamanda 2 saate 10 dakika dinlenme. Eğer bu sağlanabilirse kazaları minimum noktaya indirebileceğiz. Özellikle varacağımız yere bir veya bir buçuk saat kala biraz daha acele ediyoruz ama kaza için en kritik noktalar, en kritik zaman dilimi o bir, bir buçuk saat."

Vatandaşlara bir tavsiyede bulunmak isteğini belirten Bakan Soylu, vatandaşlardan seyahat planı yapmalarını talep etti. Bu seyahat planının sadece gittikleri köylerinde, kasabalarında, otellerinde, tatil beldelerinde başlamaması gerektiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti: "Araca nereden biniyorlarsa, bavullarını nasıl hazırlayıp evden çıkıyorlarsa başlangıç noktası orası olsun. Yine en önemlisi yasal hız sınırları içerisinde kalmaları gerekir. Bu bayramda çok tedbirler alındı. 116 bin 200'ü aşkın polisimiz ve jandarmamız bayram sonuna kadar görev yapacaklar. Hem karadan hem havadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil, pazar gününün akşamına kadar denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından devam ettirilecek. Er kritik saatlerde bir uyandırma servisi gibi çalışacaklar. Özellikle gece 02.00 ile sabah 07.00 arası yorgunluğun en çok hissedileceği saatler." Bakan Soylu, tüm basın organlarına da teşekkür ederek, bütün televizyon kanallarında farkındalığı oluşturacak şekilde yayınlar yapıldığını ve bu yayınların kendileri açısından çok önemli olduğunu aktardı.