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İçişleri Bakanı Soylu trafik polislerinin yeni kıyafetlerini tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik polislerinin görevleri başında giyecekleri yeni kıyafetleri tanıttı.İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz yıl trafik polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik polislerinin görevleri başında giyecekleri yeni kıyafetleri tanıttı.
İçişleri Bakanı Soylu, geçtiğimiz yıl trafik polislerinin kıyafetlerinde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar tamamlanarak, trafik polislerinin görevleri başında giyecekleri kıyafetler belli oldu. Yazlık ve kışlık olarak tasarlanan kıyafetlerin açık renk olması ve fosfor oranının arttırılmış olması dikkat çekti. Bu sayede sürücü ve yayalar trafik polislerini daha rahat görebilecek. Su geçirmez özelliğe sahip olan kıyafetler, trafik polislerini eksi 30 dereceye kadar soğuktan koruyabilecek şekilde tasarlandı.
İçişleri Bakanı Soylu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen "Trafik Birim Amirleri Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme Toplantısı"nda trafik polislerinin görevi başında giyeceği yeni kıyafetleri kamuoyuna tanıttı. İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Soylu, "Bu kıyafetlerin önemli üç özelliği var. Birisi görünürlük. Bu bizim için çok önemliydi. Biz her tarafa polis yerleştiremeyiz. Ama orada bizim özellikle 2017’de oluşturduğumuz bir Karayolları Trafik Politika Belgemiz var. Bu belgede ’algılanan yakalanma riski duygusunu yükseltmek’ maddemiz var. Trafik polisi arkadaşlarımız çok daha rahat görev yapabilme ve görev yaparken de görünebilme kabiliyetine sahip olacak. Geçen yıl 24 Ocak’ta Ankara’da yaptığımız toplantıda böyle bir karar almıştık. Bu kararı da bu yıl aynı 24 Ocak tarihinde uygulamaya geçirmiş olduk" diye konuştu.
Yaya öncelikli trafiğe dikkat çekmek için bir "devlet eylemi" düzenleneceğini bildiren Soylu, şunları kaydetti:
"TBMM, yaya öncelikli trafik konusunda bir kanun çıkardı. Yaya geçitleri, kavşaklar, okul önleri, hastane önlerinde öncelik yayanın. Onun için bu konuyu toplumsallaştırmak, yaygınlaştırmak ve özellikle gelecek nesillerimize sahiplendirmek için gerekli denetimlerini yapıyoruz. Ama 2019’da yaya öncelikli trafik konusunda bir kampanyayı başlatıyoruz. Bu önümüzdeki günlerde başlayacak. Tarih belli, alt yapısı belli, kampanyanın materyalleri belli. Arkadaşlar bunun bir lansmanını yapacaklar. Bu lansmandan sonra 81 vilayette, bütün ilçelerimizde bu kampanyayı yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz."

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