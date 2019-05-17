HABER

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 23:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bir hareketlenmenin olduğunu, yaklaşık 1-1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde görüyoruz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde, Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi Başkanı Mykola Gnatovskyy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Soylu, heyetin 15 gündür Türkiye'de bulunduğunu, karakolları, nezarethaneleri ve buradaki işlemleri incelediğini, gözaltındaki kişilerle birebir görüşmeler yaptığını kaydetti.

Soylu, heyetin genel izlemelerini ortaya koyduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu, Avrupa çerçevesi içerisinde yapılıyor. Bizim de burada ahdimiz var. Bu açıdan nereden nereye geldiğimizi gözlemlediklerini ve birtakım değerlendirmelerini açık yüreklilikle bizimle paylaştılar. Bizler de aslında bu çizginin nasıl oluştuğunu, nelerle karşı karşıya kaldığımızı karşılıklı değerlendirme olarak ortaya koyduk. Zannediyorum sadece bizim alanımızla ilgili değil, bu sürecin tamamıyla ilgili bir rapor da oluşturacaklar. 2017'de bir kez daha bir araya gelmiştik. Bu, 2017'nin genel periyodunun bir izlemesi olarak değerlendirilebilir. Şimdi de Türkiye'den ayrılıyorlar, son görüşmelerini burada gerçekleştirdik."

"GÜVENLİK İSTİKRARINI ZEDELEYEBİLECEK BİR AÇIK VERMEMELİYİZ"

"Dün katıldığınız bir televizyon programında Türkiye'ye yönelik bir tehditten bahsettiniz. Bu konuyla ilgili bir bilgi aktarımı olacak mı?" sorusuna Soylu, şu yanıtı verdi:

"Bir taraftan PKK ile mücadele ediyoruz, ama şunu söylemek gerekir DEAŞ, Türkiye içerisinde son 2,5-3 yılda hiç olmadığı kadar hareketli. Bu konuda da bütün güvenlik birimlerimiz son derece üst düzey alarmda. Vatandaşımız bunu hissediyor hissetmiyor... Ama anlaşılıyor ki hem etraf coğrafyamızda hem de Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde. Bütün istihbarat birimlerimiz ciddi bir şekilde çalışıyor. Bunu bizim özellikle şunu söylemek gerekir, güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık vermemeliyiz. Güvenlik istikrarını zedeleyebilecek bir açık verdiğimiz andan itibaren etraf coğrafyamızdaki terör örgütlerinin en iştahla gelebileceği ülkelerden bir tanesi Türkiye'dir. Açıkladıklarımız var, açıklayamadıklarımız var. Gerek istihbarat birimlerimiz gerekse güvenlik kuvvetlerimiz hakikaten çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor. Hem terörle mücadelede ciddi operasyonlar gerçekleştiriyor hem de Türkiye'ye yönelebilecek bu tip tehditleri engellemede. Bir hareketlenmenin olduğunu, yaklaşık 1-1,5 aydır çok net bir şekilde, özellikle son dönemlerde görüyoruz."

(AA)

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Karamollaoğlu: Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdırKaramollaoğlu: Siyaset, ülkenin problemlerini belirleyip, o problemlere çözüm üretme makamıdır
Palu Belediye Başkanı AK Parti'li Ünalan'ın mazbatası iptal edildiPalu Belediye Başkanı AK Parti'li Ünalan'ın mazbatası iptal edildi
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ciddi tehdit DEAŞ DAEŞ IŞİD

En Çok Okunan Haberler

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Üniversiteye baskın! Onlarca kişi güvenliklere vura vura rektörün odasına çıktı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Saadet Partisinden "23 Haziran" seçimi açıklaması

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

Bayram ikramiyeleriyle ilgili önemli gelişme

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

BM duyurdu: En büyük korkumuz gerçekleşiyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İYİ Parti, Samsun'daki devlet törenine katılmayacak

İYİ Parti kararını verdi! İşte o açıklama...

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

CHP'nin seçmen verileri iddiasına Bakan Soylu'dan jet yanıt

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş İstanbul açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.