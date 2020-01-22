HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Polis Radyosu Lansmanı'nda konuştu:

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Polis Radyosu Lansmanı'nda konuştu:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 22:53 | Son Güncelleme

"Çok zor bir coğrafyadayız. Suriye'den Irak'a kadar, İran'dan Libya'ya kadar, etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adasıdır burası. Allah'a hamdolsun. Bunun sadece bizim yaptıklarımızla olduğunu zannetmiyorum. Bunun Allah'ın sayesinde olduğuna inanıyorum" - "Kolay değil. Terör örgütünün ilk çıktığı yıllardaki sayısı kadar örgütün dağlardaki terörist sayısı. 500. İnanın biz buradayız. Sıcak bir ortamdayız. Helikopterle o dağların üzerinden geçtim. Kapan-1, Kapan-2, Kapan-3, Kapan-4. İki-üç gün içerisinde de Kapan-5 geliyor"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Suriye'den Irak'a kadar. İran'dan Libya'ya kadar, etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adasıdır burası. Allah'a hamdolsun. Bunun sadece bizim yaptıklarımızla olduğunu zannetmiyorum. Bunun Allah'ın sayesinde olduğuna inanıyorum." dedi.

Soylu, Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı"ndaki konuşmasında vefanın sadece insana gösterilemeyeceğini dile getirdi.

Dünyada vefasını kaybetmeyen bir milletin çocuğu olduklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bir vefa adına buradayım. Bir vefa adına burada bulanan kıymetli genel müdürümüz, genel başkan yardımcımız, milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, sanatçılarımız, il emniyet müdürümüz ve burada her biri birbirinden pırıl pırıl olan, insanlarımızın sabah ulaşmalarını, sabaha ulaştıktan sonra akşama eve gelmelerini temin etmek için de çalışan kıymetli polislerimizi, burada yıllarca Polis Radyosu ve ondan önceki, radyoların açtığı çığırı modernleştirerek dinleyicisiyle buluşan ve oluşturdukları atmosferle birlikte kıymetli radyoculara, muhtarlarımıza ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü vefa böyle bir şeydir. 68 yıldır... İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu. Bilmiyorum başkasının aklına geldi mi, gelmedi mi? Ama bunu önemli buldum. Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi."

Soylu, Erciş, Nusaybin, Kızıltepe, Çukurca, Yüksekova'da radyolar kurduklarını anımsatarak, yarın bunlardan birinin kuruluşunun ilk yılı olduğunu söyledi.

Müzikle insanların birleştirildiğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Aslında bir taraftan sanatın gücü, bir taraftan ortak değerlerimizin tüm gücünü yansıtabilmek için söylenmesi gerekenler var. Bakanlık olarak zor bir iş yapıyoruz. Ama bugün sabah da uyuşturucuyla ilgili yaptığımız toplantıda ifade ettim. Hakikaten arkadaşlarımız iyi iş çıkarıyorlar. Dünyanın trendlerini alt üst eden bir iş çıkarıyorlar. Çok zor bir coğrafyadayız. Suriye'den Irak'a kadar, İran'dan Libya'ya kadar etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adasıdır burası. Allah'a hamdolsun. Bunun sadece bizim yaptıklarımızla olduğunu zannetmiyorum. Bunun Allah'ın sayesinde olduğuna inanıyorum. Elbette gayret gösterilecek, mücadele edilecek, bir taraftan asayiş rakamlarımız, hırsızlık rakamları, yakalananların milletimizi rahatlatma rakamları, tarihimizin en iyi noktalarında. 2016'da uyuşturucudan ölenlerin sayısı 920'ydi. 2017'de 941. 2018'de 657'ye düştü. Buradaki herkesin sayesinde. Milletvekillerimizden tutun, çıkardıkları kanunlarla, bu iş için bir adım atan herkesin sayesinde. Milletimizin, sivil toplum örgütlerinin sayesinde. Bu yıl dünya artarken, Amerika'da milyonda 200'ün üzerinde. Biz milyonda 8. Avrupa milyonda 24. Bizim üç katımız. Bu yılda ölen sayı olarak 500'ün altına düşüyoruz."

Soylu, ölümlü trafik kazalarının sayısındaki azalmaya dikkati çekerek, Avrupa'da yüz binde 5, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devraldığı Türkiye'de ise bu rakamın yüz binde 22 olduğunu anımsattı.

Öte yandan da terör örgütüyle mücadele ettiklerini anlatan Soylu, "Kolay değil. Terör örgütünün ilk çıktığı yıllardaki sayısı kadar örgütün dağlardaki terörist sayısı. 500. İnanın biz buradayız. Sıcak bir ortamdayız. Helikopterle o dağların üzerinden geçtim. Kapan-1, Kapan-2, Kapan-3, Kapan-4. İki üç gün içerisinde de Kapan 5 geliyor. Hiçbiri çekinmiyor. 1-2 metre kar." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'nin yakın geçmişte katettiği mesafeye vurgu yaparak, kişi başına düşen milli gelirin birkaç yıl öncesiyle aynı olmasına rağmen, başardığı harekatlar ve büyük projelerin o dönemde yapılmasının zor olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve çok sayıda davetli katıldı.

Ayrıca lansmana katılan Cengiz Kurtoğlu, Yavuz Bingöl, Serdar Ortaç, Demet Akalın, Yusuf Güney, Ekin Uzunlar, Sinan Akçıl, Alişan da sevilen şarkılarını seslendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı Peşindeki tecavüzcüyü fark edince...Küçük kızı zekası kurtardı
İtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio istifa ettiİtalya'da koalisyon ortağı 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Di Maio istifa etti
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılarSayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Polis Radyosu Lansmanı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Ünlü şarkıcı 14 yaşında anne olmuş! İşte kızı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Akşener AK Parti'yle ittifak için şartını açıkladı

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

İBB'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Denizden fırladı, ensesine saplandı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

Bir annenin çaresizliği! Ölen oğlunun parçalarını topladı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Manisa Akhisar'daki deprem anı kameralara böyle yansıdı!

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

22 Ocak Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran sayılar

Son dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'dan hissedildi (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

22 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları

İşte Şans Topu'nda kazandıran numaralar

Hafter güçlerinden skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Hafter'den skandal tehdit! Berlin Konferansı'nı hiçe saydılar!

Meteoroloji'den üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

Üst üste kritik uyarılar! Bu saatlere dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.