İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye Polis Radyosu Lansmanı'nda konuştu:

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin çok zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, "Suriye'den Irak'a kadar. İran'dan Libya'ya kadar, etrafımızda ateş çemberi var. Bu ateş çemberi içerisinde bir huzur adasıdır burası. Allah'a hamdolsun. Bunun sadece bizim yaptıklarımızla olduğunu zannetmiyorum. Bunun Allah'ın sayesinde olduğuna inanıyorum." dedi.

Soylu, Zeytinburnu'ndaki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Polis Radyosu Lansmanı"ndaki konuşmasında vefanın sadece insana gösterilemeyeceğini dile getirdi.

Dünyada vefasını kaybetmeyen bir milletin çocuğu olduklarını aktaran Soylu, şöyle konuştu:

"Bir vefa adına buradayım. Bir vefa adına burada bulanan kıymetli genel müdürümüz, genel başkan yardımcımız, milletvekili arkadaşlarımız, valimiz, sanatçılarımız, il emniyet müdürümüz ve burada her biri birbirinden pırıl pırıl olan, insanlarımızın sabah ulaşmalarını, sabaha ulaştıktan sonra akşama eve gelmelerini temin etmek için de çalışan kıymetli polislerimizi, burada yıllarca Polis Radyosu ve ondan önceki, radyoların açtığı çığırı modernleştirerek dinleyicisiyle buluşan ve oluşturdukları atmosferle birlikte kıymetli radyoculara, muhtarlarımıza ve kaymakamlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü vefa böyle bir şeydir. 68 yıldır... İlk bakan olduğumda ilk ziyaret etmek istediğim yerlerden biriydi Polis Radyosu. Bilmiyorum başkasının aklına geldi mi, gelmedi mi? Ama bunu önemli buldum. Çünkü bu hepimizin paylaştığı bir şeydi."