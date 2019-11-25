İçişleri Bakanı Soylu: "Türkiye’de afet konut sayısı 2 bin 640”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye’de 2018 ve 2019’da tamamlanan afet konutu sayısı 2 bin 640, inşaatı devam eden konut sayısı ise 3 bin 108’dir. Ülkemizde geçen yıl kaydedilen deprem sayısı 22 bin 899, bu yıl ise 20 bin 940’tır. Tüm Türkiye’de 16 bin 427 toplanma alanımız vardır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkentte bir otelde düzenlen "Asya Afet Azaltma Konferansı" katıldı. Konferans 36 ülkenin katılımıyla gerçekleşirken konferansın başının çeken iki ülke Türkiye ve Japonya oldu. Türkiye, Asya Afet Azaltma Merkezi’ne ise geçen yıl üye olmuştu. Üyeliğin ardında da İçişleri Bakanı Soylu, ilk gerçekleşecek konferansın Türkiye’de yapılması önerisinde bulunmuştu. Öneriye sıcak bakan üye devletler toplantının Türkiye’de yapılmasını kararlaştırdı. Konferansa konuşmacı olarak Soylu’nun yanı sıra, Japonya Hükümeti Devlet Bakanı Taira Musaaki, Japonya Büyükel Akio Miyajima, çisi AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Asya Afet Azaltma Merkezi Başkanı Hamada Musanori katıldı.

"Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıp 131,7 milyar dolar"

Bakan Soylu, Japonya’nın ve diğer Asya ülkelerinin afetlerle alakalı yoğun bir tecrübesi, yüksek bir teknolojik seviyesi ve afetle mücadele kurumlarının varlığını belirterek, “Belçika-Brüksel merkezli Afetlerin Epidemiyolojisi Araştırma Merkezi verilerine göre, 2018 yılında dünya genelinde 68 milyon insanı etkileyen ve 11 bin 804 insanın ölümüyle sonuçlanan 315 doğal afet yaşandı. Bu afetlerin yüzde 45’i, ölümlerin yüzde 80’i ve bu afetlerden etkilenen insanların yüzde 76’sı Asya Kıtası’nda. Afetlerin neden olduğu ekonomik kayıpların 131,7 milyar dolar, asıl tehlikeli nokta ise afetlerdeki artış 1989-2003 yılları arasında dünyada toplam 4 bin 129 afet yaşandı, 2004-2018 yılları arasında bu sayının 5 bin 227 şeklinde” diye konuştu.