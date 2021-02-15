İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir".