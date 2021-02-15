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  4. İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir".

İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir".

15.02.2021 12:45 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir".

İçişleri Bakanı Soylu: "Ucuz, sosyal medya manipülasyonlarına...Uygur Türkü kardeşlerimiz ülkemizde Al bayrak ve Gökbayrak gölgesinde hür ve özgürdürler...Cumhurbaşkanımızın talimatı ile kardeşlerimize yaptığımız hizmetler şerefimizdir".

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