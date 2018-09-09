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İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 245 bin 300 Suriye vatandaşının 2 yılda ülkelerine geri döndüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 bin 695 Suriyeli mültecinin barındığı Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici barınma merkezini ziyaret etti. Bakan Soylu, mültecilerle bir araya geldiği ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, 245 bin 300 Suriye vatandaşının 2 yılda ülkelerine geri döndüğünü belirtti.

'GEREKLİ TEDBİRLERİMİZİ ALDIĞIMIZI SÖYLEMEK İSTERİZ'

Sosyolojik açıdan en önemli göç olaylarından birisi ile karşı karşıya olunduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Bu millet tarihi başarının altına imza atmıştır. Bugün de yine aynı mesele, İdlib ve çevresinde oluşturulmaya çalışılıyor. Devletimiz bu konudaki tavrını hem toplantılarde hem dünyaya seslenmelerinde hem de değerlendirmelerinde açıkça ortaya koymaktadır. Bizim derdimiz insaniyettir. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Burada oradan başlayacak bir göç dalgasının da sorumluluğu bize ait değildir. Açık ve net. Gerekli tedbirlerimizi aldığımızı söylemek isteriz. İnanıyoruz ki artık bu dünyayı da, Türkiye'yi de, orada yaşayan insanları da zora sokan bu davranış modellerinden vazgeçilsin isteriz. Umudumuz odur ki vazgeçilecektir" dedi.

Dünyada güç göstermek isteyen ülkelerin arenasının mazlum insanların memleketleri olmaması gerektiğini ifade eden Bakan Soylu, "Burada güç sadece silah ve para ile sağlanabilecek bir hadise değildir. Gücü veren Allah'tır. Sabırla üzerimize düşeni gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Başarılı bir göç yönetimi ortaya koyduk. Bunu istismar etmek isteyenler oldu. Ve biz kurtuluş mücadelesinde hangi milletlerin kollarındaki bilezikleri satarak gönderdiklerini biliyoruz. Geçmişimizi unutmadık, asil bir milletiz. Yardım edenleri unutmayız" diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞLER OLACAK'

Bakan Soylu, gittikleri bütün uluslararası toplantılarda sözde büyük ülkelerin temsilcilerinin Suriye meselesi konuşulduğu zaman başlarının öne eğik olduğunu vurgulayarak, "İşin tiyatrosundalar. Bunu herkes biliyor. Bizim tüm Avrupa neredeyse 5'te 1'imiz kadar tüm Avrupa topraklarına yayılmış olan Suriyeli göçmenler konusunda aldıkları tavırlar ortadadır. Bizim sadece kendi sınırlarımızda değil, sınır ötesinde ortaya koyduğumuz irade de ortadadır. Bu süreç elbette arzu ettiğimiz ölçüce neticelenecektir. Orada huzur ortamı olduğu itibaren nasıl Fırat Kalkanı bölgesinde geri dönüş söz konusu olmuşsa, aynı şekilde oradaki her huzura kavuşulan bölgede geri dönüş olacaktır" dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu içişleri bakanı Suriyeli

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Gidiş-Dönüş çift yön galiba... Dün de şöyle bir haber vardı:'' Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!''
giden belli gelen kaç , daha dün merdiven dayayıp giriyorlardı
Bende inandım
KOCA Bİ YALAN 4 BİN KİŞİ DAHA GELIYOR İDLİBDEN HABERIN YOKSA BIZ SÖYLEYELIM HABERIN OLSUN
peki topla suriyeli sayısı kaç 2 yılda bu sayı nekadar arttı?
BU ÇOK TEHLİKELİ BİRİ HAİN KOKUYOR DİKKAT
Hepsini gönderin istemiyoruz artık!
Milyonlarca Suriyeliyi İstanbul'a, Urfa'ya, Hatay'a saatli bomba gibi aramıza yerleştirmenizin bir hikmeti mutlaka vardır.
geri gidecem diyene rastlamadım daha. hepsi işini gücünü kurdu evini aldı.
aman aman ne tarihi başarı sayın bakanım bırak gaz vermeyi bizim sırtımızdan reklam yapma yeter artım ülkem ekonomik krizde millet aç
Böyle enayi yerine konulan ülke olunca dönmezler ekmek elden su gölden maaşlar bol herşey bedava Suriyeli ol itibar gör
yani çok azı dönmüş
Traşşş
kaç milyon kaldı. Yada yeni başlayan savaşda kaç milyon gelecek.
Soylu çok tehlikeli bir insansın.
Tam sayıyı siz bile bilmiyorsunuz. Sallama rakamları açıklayın. Kaç kişi yeniden girdi?
yalan
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