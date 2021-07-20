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İçişleri Bakanı Soylu, Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bayramlaştı

20.07.2021 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Soylu, Üs Bölgesi'ndeki askerlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde askerlerle bayramlaştı.

Beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile dün geldiği Şırnak'ta, geceyi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde geçiren Bakan Soylu, burada görevli askerlerle bayram namazı kıldı

Askerlerle kahvaltı yapan Soylu, hem askerlerin hem de telefonla görüştüğü ailelerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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Bakan Soylu'nun üs bölgesindeki temaslarında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Asker Süleyman Soylu
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