İçişleri Bakanı Soylu Üsküdar'daki muhtarlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da 2018'de yakalanan ve deport edilen kaçak göçmen sayısı 4 bin 500 kişiydi, bu yılın daha yarısına gelmeden şu anda 10 bin rakamına ulaştık. Tüm Türkiye'ye bu yıl, bu haftaki son güncel rakamla 43 bin 856 Afgan göçmen kaçak olarak gelmiş ve bunların 21 bin 494'ü geri gönderilmiştir." dedi.

Soylu, Validebağ Öğretmen evinde Üsküdar'daki muhtarlarla bir araya geldi.

Konuşmasına, 31 Mart seçimlerindeki başarıları dolayısıyla muhtarları tebrik ederek başlayan Soylu, bu toplantının İstanbul'da muhtarlarla yaptığı 22. çalışma toplantısı olduğunu söyledi.

Muhtarlık bilgi sistemi kapsamında yaptıkları belgelerde yalınlaşma projesi ile 90 milyon liralık bir tasarrufun sağlandığını aktaran Soylu, muhtarlıkların yeni ikametgah sistemi ile mahallelerde yaşayanlara daha hakim olacağını ve fakirlik kağıdının alımının da muhtarlık bilgi sistemi üzerinden sağlanabileceğini anlattı.

Bakan Soylu, yeni istihdam edilen bekçilerle İstanbul'da günlük hırsızlık olayı sayısının 78'den 39'a düştüğünü ve dünyanın en güvenli üç metropolünden birinin İstanbul olduğunu vurguladı.