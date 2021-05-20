İçişleri Bakanı Soylu uyarmıştı! Bu sabah İstanbul'da yine aynı manzara

Cevizlibağ'da bu sabah toplu taşıma araçlarında dikkat çeken yoğunluk oluştu. Metrobüslerde ve duraklarda kuralların unutulduğu, aynı zamanda vatandaşların üst geçit ve turnikelerde sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Duraklara gelenler, işe gitmek için toplu taşımaya binmeye mecbur olduklarını ancak sosyal mesafenin korunamadığını belirterek şikayet etti.

"SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYARAK EVDEN İŞE GİTMEM İMKANSIZ"

Kimsenin sosyal mesafe kurallarına uymadığını söyleyen Bilal Ün, "Toplu taşıma araçlarında yoğunluk var. Hiç kimse sosyal mesafe kurallarına uymuyor. Bu kalabalıkta uymaları da imkansız. İşe yetişmek zorundayım. O yüzden toplu taşıma kullanıyorum. Sosyal mesafe kurallarına uyarak evden işe gitmem imkansız. Çünkü araçlar yetersiz" dedi.

"İSTANBUL'DA HEPİMİZ İÇ İÇE YOLCULUK YAPIYORUZ"

Yoğunluğun korkuttuğunu belirten Hüsnü Yüksel, "Metrobüs kalabalıktı. Ancak vatandaşlarla önlem almıyor. Bu durum beni korkutuyor. İstanbul'da hepimiz iç içe yolculuk yapıyoruz. Bir de otobüslerde dezenfektan yok. Mecbur kalmasam ve kendi özel aracım olsa kesinlikle toplu taşıma kullanmam" diye konuştu.