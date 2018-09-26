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İçişleri Bakanı Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262 kişi tutuklandı (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:37 | Son Güncelleme

  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadele mobil uygulama projesinin tanıtım toplantısında konuştu. Uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Soylu, "2018 yılbaşından, 25 Eylül'e kadar 15 bin 262 uyuşturucudan tutuklama gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229'u sokak satıcısı. Bugünden sonra sokaklarda çok daha büyük bir kararlılıkla çocuklarımızın, gençlerimizin güvenli bir halde olmasını temin eden adımlarımız devam edecektir" dedi.

Görüntü dökümü
-Soylu'nun konuşması
-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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