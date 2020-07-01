İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde batan teknede 55-60 kişi olduğunu tahmin ediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van Gölü'nde mültecileri taşıyan balıkçı teknesini arama çalışmalarını yerinde izlemek üzere Van'a gitti. Arama, kurtarma çalışmaları ile ilgili bilgi veren Soylu, batık teknede 55-60 civarında düzensiz göçmenin olduğunu tahmin ettiklerini ama teknenin yerini daha tespit edemediklerin belirtti. Bakan Soylu dünden bu yana 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı, tekne sahiplerinden Medeni Akbaş'ın yüzerek kurtulduğunu, gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeler verdiğini ekledi. Akbaş ile birlikte olayla bağlantılı 11 kişinin gözaltına alındığını duyuran Soylu, kayıp ihbarının 18 saat sonra yapan Altınsaç Muhtarı'nın da açığa alındığını belirtti: ''Gerek bulundukları köylerle yapılan mülakatlar gerek muhtarla yapılan ve gerekse kendisiyle yapılan mülakatlarda teknenin içerisinde 55-60 civarında kaçak göçmenin bulunduğuna yönelik bir değerlendirmeye ulaşıldı.'' Soylu, Valilik, jandarma, emniyet kurtarma ekipleri dışında AFAD, UMKE ve JAK timleri, 2 bot timi ve havadan olmak üzere arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Teknenin 110, 120 metre derinlikte olduğunu tahmin ettiklerini ama yerinin daha tespit edilemediğini söyleyen Süleyman Soylu, SONAR cihazının derinlik tespiti için yeterli olmadığını, bu yüzden çalışmalara ROW cihazı ile devam edildiğini belirtti. Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığıyla irtibata geçildiğini kaydeden Soylu şunları söyledi: ''Tabii yeri henüz tespit edilmiş değil, sadece battığı bölgenin o derinlikte olduğu konusunda bir değerlendirmesi var ilgili ekiplerimizin. Çünkü bir iç gölde ilk kez böyle bir batık arama çalışması yapılacak. Tabii temennimiz sayının bu kadar yüksek olmamasıdır. Bu çelişkili ifadeler üzerine tahminle arama tarama çalışmalarını başlattık" diye konuştu. Türkiye'nin ciddi bir göç baskısıyla karşı karşıya olduğunu ve her yıl binlerce kaçak göçmenin yakalandığını söyleyen İçişleri Bakanı, konuşmasına şöyle devam etti: ''2017'de 175 bin, 2018'de 268 bin, geçen sene de 454 bin kaçak göçmen yakaladık. Salgın olmasına rağmen Afganistan, Pakistan, İran ve Afrika'dan toplam sadece Van iline bu yıl 20 bin göçmen baskısı oldu. Salgın var. Toplam 21 bin civarında göçmen baskısı, bunun 16 bini sınırdan bir şekilde engellenerek alınmadı, geri kalan 4 bin 500'ü de güvenlik güçlerimizce yakalandı."

''Van Gölü üzerinde mülteci taşımacılığı yeni trend'' BBC Türkçe'ye bilgi veren Van Barosu Mülteciler Komisyonu'ndan Avukat Mahmut Kaçan, Van'ın göçmenler için bir geçiş kenti olduğunu söyledi. Kaçan, bu kazanın son sekiz ay içinde Van Gölü'nde düzensiz göçmenleri taşıyan ikinci büyük tekne kazası olduğunu belirtti. Van Gölü üzerinde 'mülteci taşımacılığı'' gibi yeni bir trendin gelişmeye başladığını söyleyen Kaçan bu yöntemin, kara yolunda jandarma ve emniyet güvenlik kontrol noktalarının artırılmasından sonra denenmeye başlandığını söyledi. ''Kara yolunda birçok yere kontrol noktaları kuruldu, bu noktalarda yakalanmamak için göl üzerinden mülteci taşımacılığı yapılmaya başlandı. Aralık ayında da yine küçük bir balıkçı teknesine 100'ü aşkın düzensiz mülteci bindirilmiş, tekne batmış, 7 mülteci hayatını kaybetmişti. Van Gölü üzerindeki tekneler küçük balıkçı tekneleri ve sağlam değiller. Sekiz ay içinde göl üzerinde iki tekne kazası olması tesadüf değil. Bu kaza da gösterdi ki göçmenleri kaçak bir şekilde göl üzerinden karşıya taşımak gibi yeni bir trend gelişmeye başladı.''

İran üzerinden her yıl binlerce göçmen Van'a geldiğini belirten Kaçan, Van Valiliği'nin Nisan ayında il sınırlarında yakalanan düzensiz göçmenler ile ilgili yapmış olduğu bir açıklamasına değiniyor: "Valilik, Nisan ayında bir açıklama yaptı, pandemiden dolayı Nisan ayında yakalanan mülteci sayısının 150 olduğunu ve sayının azaldığını söyledi. Açıklamaya göre bir önceki yılın Nisan ayında 2500 düzensiz göçmen yakalanmıştı. Afrika'nın farklı ülkelerinden gelen göçmenler de var, ama ağırlıklı olarak Afganistan, Pakistan, İran ve Bangladeşliler geliyor Van'a. Pandemiden dolayı sayıda azalma olmuştu ama havaların ısınması ve tedbirlerin azaltılmasıyla sayı yeniden artıyor.'' Avukat Mahmut Kaçan, kış aylarında İran sınırını geçmeye çalışan birçok göçmenin donarak öldüğünü hatırlatıyor ve Nijeryalı mülteci bir kadının trajik hikayesini aktarıyor: "Geçen kış, bir grup mülteci İran üzerinden Türkiye'ye, sınırı yürüyerek geçmeye çalışmıştı, aralarına Nijeryalı bir kadın da vardı. Elleri ve ayakları donmuştu, hastanede tedavi edildi ama el ve ayak parmakları ampute edildi. Bu ilk değil, buna benzer çok olay yaşanıyor ne yazık ki…''