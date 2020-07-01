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İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"
İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"
VAN
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01.07.2020 09:56 |
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İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"