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  4. İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"

İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"

VAN HABERLERİ  | 01.07.2020 09:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: "(Van Gölü'nde teknenin batması) Medeni Akbaş dahil olmak üzere 11 kişi gözaltında, ilgili köyün muhtarı açığa alındı"


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Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
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Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Akıllı Eczanesi
Ercis
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