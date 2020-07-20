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İçişleri Bakanı Soylu ve Mehmet Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 17:18 | Son Güncelleme

CNN Türk ekranlarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile arasında geçen diyalogla gündeme gelen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner yeni bir açıklama yaparak "Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu ve Mehmet Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Metiner, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma ile ilgili Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Metiner, mesajında şunları kaydetti:

"Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız."

NE OLMUŞTU?

Metiner, CNN Türk'te katıldığı programda 'Emniyet Teşkilatı ve TSK içinde FETÖ tehlikesine karşı tekrardan gevşeme olduğunu' söylemişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayına bağlanarak Metiner'e tepki göstermişti.

TARTIŞMA SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

İkili arasındaki tartışma daha sonra sosyal medyaya taşınmış, Metiner, Soylu'nun 'Bakara Sureli' sözlerine "Biz fitne ateşini söndürmeye çalışırken siz harlamaya çalışıyorsunuz. O ayeti kerimeyi bana atfen kullanmanız kalbinizin tamire ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Resmi danışmanlarınız ve trollerinizle yaptığınız şey size de partimize de davamıza zarar veriyor. Kibir, kalbi bozar" diye cevap vermişti.


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