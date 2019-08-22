HABER

İçişleri Bakanı Soylu, Vietnam Komünist Parti Komite Sekreteri ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 18:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Maiİle bir araya geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai’yi kabul etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai
İle bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vietnam Komünist Partisi Politbüro Üyesi, Parti Merkez Komitesi Sekreteri ve Parti Merkez Komitesi Seferberlik Komisyonu Başkanı Truong Thi Mai’yi kabul etti. İkili görüşmede, iki ülke arasında nüfus ve vatandaşlık hizmetleri alanında işbirliği, terörizm ve başta FETÖ olmak üzere örgütlü suçlarla mücadele ile düzensiz göç ile mücadele alanında işbirliği hususları gündeme geldi.

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Rus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptıRus gemisi Sezar Kunikov İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı
Zonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar zarar gördüZonguldak’ta heyelan oldu, mezarlar zarar gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Kamu işçisi ile hükümet anlaştı! İşte zam oranı

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

İdlib'de TSK gözlem noktasına taciz ateşi

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

Komutan atamalarında dikkat çeken isimler

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Kocaeli'nde büyük panik! Tahrip gücü yüksek bomba bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti! Dikkat çeken detay

İzmir'in simgesi dev Atatürk maskı temizlendi

Dev Atatürk maskı temizlendi

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege Denizi'nde deprem!

Şırnak şehitleri uğurlandı

Şırnak şehitleri uğurlandı

Edremit ve Marmaris'te orman yangını

Edremit'teki yangınla ilgili yeni gelişme!

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İzmir'de 26 avukat gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.