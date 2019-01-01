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İçişleri Bakanı Soylu yeni yıla Mehmetçikle girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:30 | Son Güncelleme

Kar, tipi ve fırtınaya rağmen kara yoluyla Yüksekova ilçesinin 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne ulaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla görüştüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajını güvenlik güçlerine iletti

HAKKARİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesinde görev yapan güvenlik güçleriyle yeni yıla "merhaba" dedi.

Bakan Soylu, Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki programının ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile 2 bin 970 metre rakımlı Evliya Tepe Üs Bölgesi'ne hareket etti.

Yoğun kar, tipi ve fırtınaya rağmen 3 saat süren yolculuğun ardından üs bölgesine ulaşan Soylu, burada görevli Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Soylu, "Şu anda Hakkari, Yüksekova, Evliya Tepe Üs Bölgesi'ndeyiz. 2 bin 970 rakımdayız. 3 metre kar var. 2,5-3 saatte geldik. Evlatlarınız burada. Jandarma komandolarımız, polis özel harekatımız, korucularımız var. Hem Valimiz hem Jandarma Komutanımız var. Sizlerin yeni yılını tebrik etmek için aradık. Buradaki güvenlik güçlerimizin size selamları, hürmetleri var." diye konuştu.

Üs bölgesindeki güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ise şunları söyledi:

"Aynı şekilde ben de jandarma ve polis kardeşlerimin en üstünden en astına kadar hepsine sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Rabbim ailelerine kendilerini inşallah sağlık, sıhhat, afiyet içinde kavuştursun. Hepsine şahsım, milletim adına en kalbi şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah."

Bu arada, olumsuz hava koşulları ve yoğun kar nedeniyle bazı araçlar üs bölgesine ulaşamadı. Karla mücadele ekiplerinin yoğun çabasına rağmen zorlu yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler, ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

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