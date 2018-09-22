İçişleri Bakanı Soylu Yenikapı'da düzenlenen Trabzon Günleri'ne katıldı

Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL DHA İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Trabzon Günleri'ne katıldı. Stantları tek tek gezen Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. Yenikapı Etkinlik Alanı'nda "Trabzon Günleri' adı altında Trabzon şehrinin tanıtımını amaçlayan bir etkinlik düzenleniyor. Etkinlik kapsamında alanda Trabzon'un yöresel ürünlerinin , doğal güzelliklerinin ve kültürel özelliklerinin tanıtımı yapılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'da bu akşam etkinlik alanına gelerek, stantları ziyaret etti. Stantları tek tek gezen Soylu'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
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