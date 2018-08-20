HABER

İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması-1

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili "Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız" dedi.

Enver ALAS- Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,(DHA)
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili "Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız" dedi.
Bakan Soylu, Beyoğlu'ndaki polis merkezi ziyareti sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne sabaha karşı gerçekleşen saldırıyla ilgili bir soruya "Saat 05.30 itibariyle böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizleri yapıp araç ve araç içindeki kişilere ulaşmayı çalışıyorlar. Zannediyorum Ankara Valiliği bir açıklama yaptı. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. Yani o saatte neden böyle bir olay gerçekleşti. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Arkadaşlarımız çözerler. Bugüne kadar bu tip olayları maharetle çözdüler. Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mu yoksa maalesef adi bir vaka mıdır, yoksa adi vaka süsü verip provokasyon mu oluşturmak istediler? Hem istihbaratımız hem Ankara emniyetimiz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Çözebileceklerini tahmin ediyorum. Çözdükten sonra arkadaşlar gerekli açıklamayı kamuoyuna yapacaklardır" şeklinde yanıt verdi.

fotoğraflı

PARTNERKardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!Kardashian'ın plastik elbiseyle imtihanı... Kocası dayanamadı!
Bahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değilBahçeli: Trump ölçüyü kaçırmış, ne söylediğinin farkında değil
Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklamaSüleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

MHP lideri Devlet Bahçeli: Dost görünümlü mihrakların tuzaklarını akamete uğratacağız

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Başkentte bomba kulis! İşte CHP'nin adayı

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Yerel seçim öncesi AK Parti kulisi! Büyük değişim geliyor

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.