İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması (3) (Aktüel)

Enver ALAS- Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL,(DHA) İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, bu sabaha karşı Ankara'da ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasıyla ilgili olarak, "Saat 05.30 itibariyle sabah böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız" diye konuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Haliç Polis Merkezi'ni ziyaret ederek, burada görevli polislerin Kurban Bayramı'nı kutladı. Polislerle tek tek bayramlaşan ve sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, Kurban Bayramı tatiline yönelik başta otoyollar olmak üzere alınan tedbirler ve bugüne kadar emniyet ile jandarmanın yaptığı trafik denetlemeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Emniyet, jandarma, sahil güvenlik ve karayolları ekiplerinin bayram tatili süresince ciddi bir çalışma içerisinde olduğunu ve görev yaptığını aktaran Bakan Soylu, 9 günlük tatilin beklentilerin de üzerinde bir trafiğe neden olduğuna dikkat çekti. "BEKLENTİLERİN ÇOK DAHA ÜZERİNDE BİR BAYRAM TRAFİĞİ TEŞKİL ETTİ" Soylu, "9 günlük bir tatil doğal olarak beklentilerimizin çok daha üzerinde bir bayram trafiğine, vatandaşımızın, milletimizin kimisini tatile kimisini memleketlerine gitmesine sebep teşkil etti. Gece gündüz, 24 saat çalışıldı. Tabi trafik kazalarımız var. Keşke hiç yok demiş olsaydık. Özellikle karayollarındaki trafik kazalarından daha ziyade maalesef şehir içlerinde, köy bantlarında trafik kazalarımız daha fazla. Anlaşılıyor ki oralarda da ciddi tedbirler almamız lazım. Şu ana kadar bizim kaza kara nokta olarak tabir ettiğimiz noktalarda bir kazamız söz konusu değil. Bu açıdan hem vatandaşlarımız tedbirli gidiyorlar. Arkadaşlarımız da Türkiye'nin birçok yerinde gece gündüz tedbirlerine devam ediyorlar. Bu yoğunluğun bu akşama kadar devam edeceğini düşünüyoruz" dedi. BAYRAMIN İLK GÜNÜ ARAÇ İÇİNDEN HIRSIZLIK OLAYLARI YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİRLER ALINDI Bayramın ilk günü kurban kesimi nedeniyle özellikle büyükşehirlerde kurban kesim alanlarında ve mezarlıklarda yoğunluk beklediklerinin kaydeden Bakan Soylu, bayramların birinci gününde araçlardan ciddi bir hırsızlık söz konusu olduğunu ve bu konularla da ilgili de polis ve jandarma teşkilatına gerekli uyarılarda bulunduklarını ve tedbirlerin alındığı bilgisini paylaştı. "HIZA, EMNİYET KEMERİNE VE ARAÇ İÇERİSİNDE TELEFON KULLANMAMAYA DİKKAT ETMELİYİZ" Tatilcilerin dönüşüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Süleyman Soylu şunları söyledi: "Dönüşe ait vatandaşlardan özellikle istirhamımız, eğer perşembe gününde itibaren dönüş başlarsa cumartesi ve pazar gününe yoğunlaştırmamış oluruz. Bunu anlayışla karşılayacaklarına inanıyorum. 27 milyon sürücü belgemiz var. İki katından daha fazlasına çıkmış son 10 yıl içinde. Araç sayısı iki katından daha fazlasına çıkmış. Bölünmüş yollarımız da son 10 yıl içinde yüzde 60 civarında artmış. Bölünmüş yollarla araç ve sürücü artışı hemen hemen birbirini karşılıyor. Ama yine de dikkatli olmalıyız. Hıza, kemere(emniyet) ve araç içerisinde telefon kullanmamaya dikkat etmeliyiz. Bunlara riayet ettiğimiz zaman kazalardan önemli ölçüde arınabileceğimizi düşünüyoruz. Çocuklarımız iradeyi ellerine aldılar. Bayram sonu ve sonrası içinde inşallah bunu devam ettirecekler. ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ATEŞ AÇILMASI Ankara'da ABD Büyükelçiliği binasına yönelik ateş açılmasıyla ilgili bir soru üzerine Bakan Soylu, "Saat 05.30 itibariyle sabah böyle bir saldırı gerçekleşti. Arkadaşlarımız o saat itibariyle hem teknik olarak analizlerini yapıp araç ve aracın içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyor. Bu konuda Ankara Valiliğimiz de bir açıklama gerçekleştirdi. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız. O saatte neden böyle bir olay gerçekleşti, şu anda olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek çok yanlış olabilir" yanıtını verdi. "TÜM BİRİMLERİMİZ YOĞUNLAŞMIŞ DURUMDA" "Bugüne kadar bu tip olayları arkadaşlarımız maharetli bir şekilde çözdüler" diyen Soylu, "Bu olayların üzerine gerçekleşen bir provokasyon mudur yoksa maalesef adi bir vaka mıdır veya adi bir vaka süsü verilerek bir provokasyon mu oluşturulmak istenmiştir. Bunu hem istihbarat hem Ankara Emniyet Müdürlüğümüz, tüm birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Ben çözebileceklerini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı. İL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDA BAYRAMLAŞMA İçişleri Bakanı Soylu, Haliç Polis Merkezi'ndeki bayramlaşma programının ardından Maslak İl Jandarma Komutanlığı'na geçerek burada da jandarma personeliyle bayramlaştı. Tören alanında gerçekleşen programda Bakan Soylu, askerlerle tek tek tokalaşarak, bayramlarını tebrik etti.

