İçişleri Bakanı Soylu'dan 'Adana'daki festivale yasak' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri Bakanlıklarının bütçelerinin görüşmelerine sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"nin neden iptal edildiğine ilişkin sorusu üzerine söz aldı. "NE GELENEKLERİMİZDE NE DE HERHANGİ BİR DURUMLA BİR DURUMLA ÖRTÜŞEBİLİR DEĞİLDİR" Adana'da şu anda "Kebap ve Şalgam Festivali" diye bir festivalin söz konusu olmadığını söyleyen Soylu, 2015 ve 2019 yıllarına ait gazete kupürlerini gösterdi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Bahsettiğiniz festival bu olsa gerek: Adana Dünya Rakı Festivali. Bu konuda Valiliğin bu festivale yönelik bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana'da, Türkiye'den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, 'Adana Lezzet Festivali' düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde, göreneklerimizde, ananelerimizde ne de herhangi bir durumla örtüşebilir değildir."

"O SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM" HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın, kendisinin DP Genel Başkanı olduğu dönemde söylediği "Kürt sorunu çözülmeden yeni bir anayasa yapmak mümkün değildir." ifadesine ilişkin Soylu, şunları kaydetti: "Ben 10,5 yıl önce Demokrat Partili'ydim. Ben o sözleri söyledim ama onların öncesi var. Ben o sözleri bugün de söylüyorum. Neden söylüyorum? Çukur barikat olaylarıyla, 15 Temmuz'la niçin karşılaşmışsak o gün de biz güzel cumhuriyetimizi kurup, birlik ve beraberlik içinde olduktan sonra bu sürecin tamamıyla karşılaştık. Eğer biz bu süreci iyi anlayamazsak gelecek nesillerimize iyi anlatamazsak bundan sonra da aynı işlerle karşılaşabiliriz diye bunu defalarca ifade ettim, anlattım ve o sözlerimin arkasındayım." "BU DEVLET KATLİAM YAPTI" SÖZLERİNE SOYLU'DAN TEPKİ HDP'li vekillerin "Bu devlet katliam yaptı" sözlerine de tepki gösteren Soylu, "Çukur ve barikat olayları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan vatandaşlarımızın da nefretini kazanan olaylardır. Biliyoruz ki orada yaşayan insanlar, çukur barikat olaylarından dolayı, PKK'ya çok büyük ceza kesmişlerdir." diye konuştu.