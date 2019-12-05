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İçişleri Bakanı Soylu'dan "Ceren Özdemir cinayeti" ile ilgili açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:26 | Son Güncelleme

"İnşallah bu durumu tamamen tespit ederek, kamuoyuna da bu cinayetin neden gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz" - "Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bunların bir kısmı, bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hakkında hüküm verilip, şu anda kanun kaçağı durumunda olanlar" - "Her firarinin, bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilgimiz söz konusu değil. Bizim görevlerimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ceren Özdemir cinayetine ilişkin, "İnşallah bu durumu tamamen tespit ederek, kamuoyuna da bu cinayetin neden gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz." dedi.

Bakan Soylu, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ile makamında bir araya geldi.

Görüşme öncesi gazetecilerin Ceren Özdemir'in katil zanlısının adliyeye sevk edilmesiyle ilgili süreci sorması üzerine Soylu, bir cinayetle karşı karşıya kalındığını söyledi.

Bu tür cinayetlerin herkesi derinden etkilediğini belirten Soylu, bu durumun izah edilecek tarafının söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bakan Soylu, cinayetin hemen ardından güvenlik güçlerinin gerekeni yaptığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle güvenlik güçlerimiz, gerek teknik olsun, görüş-analiz olsun, gerekse de kameralardan izlenmesi münasebetiyle bir sonuç aldılar. Ama tabii bu, ölen kızımızı geri getirmiyor. Günün sonunda böyle bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Allah rahmet eylesin, başsağlığı diliyoruz. Soruşturma devam ediyor, adliyeye sevk edildi. Onun söyledikleri var, söyledikleri ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor... Elbette ki bu, soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacak bir durumdur. Şu andan itibaren hem savcılık hem de savcılığın takibinde kolluk kuvvetleri gerekli araştırmaları yaparak, bunun nedeninin ne olduğunu bir vesileyle ortaya koyacaklar. Daha önce bir tanışıklıkları olmadığı, böyle bir süreç içerisinde bulunmadıkları aşikar. Daha doğrusu bunu farklı yöne evirebilecek bir bilgimiz de söz konusu değil. İnşallah bu durumu tamamen tespit ederek, kamuoyuna da bu cinayetin neden gerçekleştirildiği hususunu açıklayabiliriz."

- "Bu eleştiriler kızımızın geri dönmesini sağlamayacak"

Bir basın mensubunun, "Cinayetin engellenmesi noktasında bazı eleştiriler var. Bu konuda değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar onlarca huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık ve yakalamaya devam ediyoruz. Bunların bir kısmı, bunun gibi cezaevi firarisi, bir kısmı hakkında hüküm verilip, şu anda kanun kaçağı durumunda olanlar." diye konuştu.

Süleyman Soylu, her firarinin bir cinayet işleyebileceğine yönelik bir bilginin söz konusu olmadığına işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim görevlerimiz bütün firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Elbette ki bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bazı çevreler, attığımız adıma eleştiri getirmektedir. Bütün bu eleştiriler, bilmenizi istiyorum ki bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hakikaten elinde bıçak olup, hiç tanımadığı bir insanın katledebilecek bir caniyle karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş ve bunu bir cinayete döndürmüş bir cani ile karşı karşıyayız."

- "Görevimiz firarileri yakalayıp var olan yerlerine iade etmek"

Katil zanlısının açık cezaevinden firar ettiği hatırlatılarak, açık cezaevi sistemiyle ilgili düşüncesi sorulan Bakan Soylu, şu cevabı verdi:

"Her uygulamayı eleştirebilmek durumunda değiliz. Her kurumun kendine ait uygulamaları söz konusudur. Bu uygulamalar da bugün oluşmuş kurallar değildir. Açık ve kapalı cezaevlerinde birtakım uygulamalar yapılıyor. Bu uygulamalarla ilgili sürekli olarak bir olay başınıza geldiğinde tüm sistemi değiştirebilecek bir adım atıyorsak, orada da başka bir problem oluşuyor demektir. Bizim buna ait bir sistemimiz var. Bu sistem devam ediyor. Bu tip firari olaylar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz, bu tip firari olaylar sonrası bunları anında yakalayıp var olan yerlerine iade etmek."

Firarileri yakalamak için çaba sarf ettiklerini aktaran Soylu, "Bu, tüm Türkiye'nin bir güvenlik endişesiyle karşı karşıya kaldığını göstermez. Bir caniden ve bir katilden bahsediyoruz. Yolda yürüyen, bir dakika sonra nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalacağımızı bilemediğiniz bir sapkından bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Bursa'daki kayıp iki arkadaş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uludağ'da pazar günü yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşa da değinerek, "4 gündür Bursa'da kayıp dağcıları arıyoruz. Bir bölgede biz onları bulamıyoruz. Kayıp dağcı olduğunu biliyoruz ama bulamıyoruz. Bütün AFAD ekiplerimiz, helikopterlerimiz, bütün arama timlerimiz, bu işin içerisinde." dedi.

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Ceren Özdemir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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