İçişleri Bakanı Soylu’dan Diyarbakır’da evladına kavuşan aileye mesaj

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün bir Diyarbakır ailesi daha çocuğuyla buluştu. Babaannenin o buluşmada ortaya koyduğu refleksi defalarca seyrettim. Öyle acılar yaşatmışlar ki bu topluma şunu ifade etmek isterim; Türkiye bunun üstesinden geliyor. Bizden sonraki nesiller bunun daha da üstesinden gelecek" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü Kutlama Gününe ilişkin Ankara Vilayetler Evinde düzenlenen resepsiyona katıldı. Türk İdareciler Derneği’nin düzenlediği programa Ankara Valisi Vasip Şahin, Derneğin Genel Başkanı Emekli Vali Saffet Arıkan Bedük ve ülke genelinden eski ve yeni mülki idare amirleri, idareciler ve siyasetçiler katıldı. “Bu millet Osmanlı coğrafyasından hiçbir şey sömürmedi”

İçişleri Bakanı Soylu programda yaptığı konuşmada, "Bu millet, Osmanlı coğrafyasından hiçbir şey sömürmemiştir. Neredeyse bir damla petrol almadan çıktık geldik. Bizden sonra petrolleri keşfettiler, başka zenginliklerini keşfettiler. Suriye’de, Irak’ta, zengin petrol yatakları vardı. Milletleri vardı, nüfusları vardı, orduları vardı. Silah alacak paraları vardı, aldılar da... Ama şimdiki halleri ortada. Peki fark nedir? İşte fark, devlet olma alışkanlığı, bir devlet geleneğinin olmasıyla ilgilidir. Para ve silah, devlet olmaya yetmez. Bu işin bir de kalem boyutu var. Bugün Çin’in yükselişinden bahsediyoruz. Çin yükselmesi bir dönem durmuştu, tekrar oyuna girdi. Çünkü arkasında yaklaşık 4 bin yıllık bir devlet geleneği var. Bugünün diğer büyük devletlerinde de benzer bir arka plan var. Kırılmalar olsa bile bu yapılar ve bu gelenekler, bir şekilde kendilerini geleceğe taşıyor, hem milletlerini koruyor, hem de onları ileriye taşıyor. Dolayısıyla bizler de kendi milletimizin devlet geleneğinin bugünkü temsilcileri olarak bir fonksiyon ifa ediyoruz ve bilerek veya bilmeyerek, davranışlarımızla, reflekslerimizle, aslında bu emaneti bir şekilde geleceğe aktarıyoruz" diye konuştu.

Harekat bölgesinde 653 yatak, 6 hastane faaliyete geçirildi

Bilinçli ve sistemli bir çalışma ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, "Sadece Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 653 yatak, 6 hastane faaliyete geçirilmiş olup bölgede 55 ambulans hizmet vermektedir. Yine aynı bölgede toplam 19 halı saha, bir stadyum yapılmıştır. Bu örnekleri daha çok arttırmak, elbette ki mümkündür, elimizde uzun bir liste var. Bunu yapıyoruz çünkü bu bizim için hem bir güvenlik meselesidir, hem de kendi medeniyetimizle ilgili bir meseledir" dedi. Almanya ve Fransa’ya mülteci eleştirisi

Türkiye bugün hazinesi ve gücüyle birlikte, büyük bir mücadelenin içinde olduğunu belirten Soylu, "Hem de geleceğe ait önemli bir değişim geçirmektedir. Bugün Türkiye’nin uğraştığı meseleler, bize aslında kendi gücümüzün ne olduğunu anlatmaktadır. Türkiye bugün göçü yönetiyor. Uluslararası göç örgütü verilerine göre Almanya’nın milli geliri 3.9 trilyon dolar, barındırdığı mülteci sayısı 1.4 milyon kişi. Fransa’nın 2.8 trilyon dolar, barındırdığı mülteci 400 bin kişi. Bizim milli gelirimiz 771 milyar dolar, ülkemizde sadece Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin kişi. Bu dengesizliğe rağmen biz bunu başarıyla yönetiyoruz. Keza PKK, YPG, DEAŞ, FETÖ, aşırı sol terör örgütleri. Bunların hepsiyle eş zamanlı mücadele ediyoruz. Güney ve Doğu sınırlarımızın toplamı bin 855 kilometre ve burayı kaçak göçe, terörist girişlerine karşı koruyoruz; üç tarafımız denizlerle çevrili ve yine bu deniz alanını da kaçak göçe, uyuşturucu ticaretine karşı koruyoruz. Bu fotoğrafın bir tek okuması vardır: Türkiye güçlü bir ülkedir. Hem güçlü bir ülkedir, hem de stratejik bir akılla yönetilen, bir politikası olan, yöneldiği bir hedefi olan bir ülkedir. Bunu millet himaye ediyor ve bunu bir lider yönetiyor. Daha da önemlisi hem bu milletin, hem bu liderin bir gelecek tasavvuru var" şeklinde konuştu.