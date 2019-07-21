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İçişleri Bakanı Soylu'dan Ege Denizi'nde gece seyri

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 02:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi ile gece yarısı Çeşme'den denize açıldı

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma gemisi "TCSG Dost" ile gece seyrine çıktı.

Bakan Soylu, Çeşme programı kapsamında Kaan 29 sınıfı Sahil Güvenlik Botu TCSG 107 ile denize açılarak, incelemede bulundu.

Soylu, daha sonra Çeşme Limanı'ndan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi TCSG Dost ile saat 24.00'te gece seyrine çıktı.

Geminin köprü üstü bölümü ve arama kurtarma harekat merkezinde Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir'den düzensiz göçmen operasyonları ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi alan Soylu, gemi şeref defterini imzaladı.

Bakan Soylu, Kuşadası açıklarına gelindiğinde köprü üstü bölümden telsizle bölgedeki tüm sahil güvenlik personeline seslendi.

Soylu, ekipleri başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik ederek, "Göçmen kaçakçılığı ile mücadelenizi ve sahil güvenlik çalışmalarınızı takdir ediyorum. Hem Türkiye'ye güven veriyorsunuz hem de göçmen kaçakçılığı ile nasıl mücadele edileceğini gösteriyorsunuz." dedi.

Gece gündüz çalışan Sahil Güvenlik ekiplerinin her geçen gün performansını artırdığını belirten Soylu, "Bütün arkadaşlarımıza selam ediyoruz. Medeniyetimizin gücünü ve milletin asaletini ortaya koyuyorsunuz. Umutsuzca dalgaların seyrine bakan çocuklar ve ailelerine güçlü elinizi uzatıyorsunuz. Allah kolaylık versin." diye konuştu.

Soylu'nun bulunduğu gemiye yine Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ve uçak da bir süre eşlik etti.

TCSG Dost arama kurtarma gemisi, saat 02.30 sıralarında Çeşme Limanı'na geri döndü.

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gemi İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu

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